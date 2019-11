Tu Si Que Vales, il look di Belen Rodriguez incanta tutto lo studio e il pubblico a casa: top di pelle super attillato, i fan impazziscono per l’argentina.

Tu Si Que Vales è giunto alla quinta puntata e continua a regalare grandi emozioni, risate e colpi di scena al pubblico da casa. Anche questa sera, come sempre, sono stati i tre conduttori ad introdurre la puntata, ovvero Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che hanno presentato i 4 giudici, Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, oltre alla presidentessa della giuria popolare, Sabrina Ferilli, sempre pronti a giudicare le performance dei concorrenti. Tutti, però, in prima battuta, non hanno potuto fare a meno di notare il look mozzafiato di Belen: il top dell’argentina è in pelle e super attillato e ha incantato tutto lo studio.

Belen Rodriguez, look mozzafiato a Tu Si Que Vales: ecco cosa indossa l’argentina nella quinta puntata

Belen Rodriguez ha scelto un outfit molto bello e mozzafiato per la quinta puntata di Tu Si Que Vales, che continua ad avere un successo incredibile. La bellissima conduttrice, che è solita stupire il pubblico tutte le settimane con i suoi look super sensuali, questa sera ha optato per i pantaloni, coprendo così le sue gambe statuarie. Ma questo non ha tolto nulla alla sua innata sensualità e alla sua bellezza, perché il look della Rodriguez è comunque mozzafiato. Belen indossa infatti un completo nero e arancio, con degli inserti in pelle. La particolarità sta soprattutto nel top, che è molto attillato e rende il look davvero sensuale. Pantaloni morbidi, invece, per la conduttrice, che completa il tutto con dei sandali dal tacco vertiginoso, giusto per rendere la sua immagine ancora più da urlo. E a voi piace questo completo scelto dalla bellissima argentina?