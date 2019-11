Sabrina Ferilli finisce in lacrime durante la quinta puntata di Tu Si Que Vales: momento di grande emozione, ecco cosa ha commosso l’attrice.

Tu Si Que VAles regala come sempre grandi emozioni al pubblico, e questo sta accadendo anche durante la quinta puntata. Come sempre presentato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin CAStrogiovanni, il talent di Canale 5 non fa che dispensare colpi di scena e momenti di grande emozione non solo a chi guarda da casa, ma anche a coloro che sono presenti in studio. Dopo l’esibizione dei due ginnasti brasiliani che hanno colpito in modo particolare MAria De Filippi, è stata la volta di una performance che ha invece commosso Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare. La bellissima attrice non è riuscita a trattenere le lacrime, ecco cosa è successo.

Sabrina Ferilli finisce in lacrime a Tu Si Que Vales: la storia che l’ha emozionata

Sabrina Ferilli si è commossa durante la quinta puntata di Tu Si QUe Vales, emozionata per la storia particolare di alcuni concorrenti: proviamo a ripercorrere tutto quello che è successo e che ha provocato le lacrime dell’attrice. In studio sono arrivati quattro uomini, gli ‘Esteriore Brothers’, tutti fratelli, appunto, che si sono cimentati nella difficilissima ‘Uomini Soli’, capolavoro dei Pooh. Prima di cantare, però, i quattro hanno raccontato la loro storia molto toccante.

Figli di genitori siciliani emigrati in Svizzera, dove sono nati e cresciuti, hanno detto di essere particolarmente emozionati per essere tornati in Italia, terra di origine della loro famiglia, e hanno anche spiegato di essere molto uniti, in particolare dopo un evento difficile che hanno vissuto in famiglia qualche anno fa, del quale però non hanno raccontato i dettagli. Dopo la loro esibizione, MAria De FIlippi ha notato la commozione di Sabrina Ferilli, e l’ha raggiunta per consolarla. Sabrina non è riuscita a trattenere le lacrime e ha spiegato di essersi emozionata per la storia appena ascoltata.