Francesco Monte infastidito durante l’intervista a Verissimo: “Non mi interessa”, ecco cosa è successo.

Oggi, 16 novembre 2019, una nuova scoppiettante puntata di Verissimo è in onda su Canale 5. Tra i tanti ospiti che oggi si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, anche Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è reduce del grande successo di Tale e Quale Show, dove ha dimostrato grande talento nel canto e nell’imitazione. A tal punto che la Toffanin lo definisce ‘un nuovo cantante’, nella presentazione in studio. E l’intervista di Francesco inizia proprio con le parole sullo show di Rai Uno, nel quale Monte è riuscito a far parlare di sè per il suo talento e non per le sue vicende sentimentali. “È successo quello che volevo da tempo, ho dato schiaffi morali a molte persone”. Ecco cosa ha svelato a Silvia Toffanin.

Francesco Monte infastidito durante l’intervista a Verissimo: “Non mi interessa”

Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin a Verissimo, anche Francesco Monte. Bello come il sole, l’ex concorrente di Tale e Quale show si è raccontato, partendo proprio dall’entusiasmante avventura nel programma di Carlo Conti. Un programma in cui Francesco è riuscito a mostrare il suo talento, facendosi apprezzare per ciò che sa fare, e non solo per le sue vicende di ‘gossip’. E Silvia decide di mostrare il talento di Francesco al suo pubblico, improvvisando un’esibizione del bel pugliese, che si cimenta in Se telefonando. Ma è il momento di parlare d’amore! E Silvia chiede a Francesco del suo nuovo amore Isabella De Candia: “Sono felice, sono quasi sei mesi ormai, stiamo molto bene”. E alla domanda d Silvia sul perché in questa ultima storia, Francesco sia meno social rispetto al passato, lui spiega che le sue ex erano particolarmente amanti del mondo social. “Ma cosa ha Isabella di speciale?” “La sua specialità è la sua estrema normalità”, risponde Francesco. Che torna sull’argomento ‘tradimento a Giulia Salemi’: “Mi sono reso conto di non avere più quella spinta verso una persona, e non era giusto andare avanti. Abbiamo vissuto tanto ma poi non ci siamo trovati. Tutto il resto, tradimenti e roba del genere, non c’è nulla di vero. Altrimenti la diretta interessata avrebbe detto di più. Io e Giulia abbiamo chiuso la nostra storia in maniera civile.” La Toffanin rivela di aver ricevuto tantissimi messaggi sui social, in cui i fan pregavano di fare domande a Francesco sul tradimento. “Sono abbastanza infastidito di parlare ancora di una questione ormai chiusa, e di parlare di persone che ormai non c’entrano più nella mia vita. Non mi interessa.“ Insomma, capitolo chiuso per Francesco, che ribadisce di non aver tradito Giulia Salemi. Le sue parole avranno convinto i fan della bellissima modella italo-persiana?