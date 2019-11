Sempre irresistibile Wanda Nara, anche in questa foto con un costume troppo sgambato: quel ‘particolare’ gesto, però, infiamma Instagram.

Non perde mai occasione di poter ‘infiammare’ i suoi followers, Wanda Nara. Lo ha fatto pochissimi giorni fa con un foto davvero da togliere il fiato. E lo ha fatto anche pochissimo tempo fa, quando ha pubblicato una foto davvero irresistibile. In attesa di vederla sulla poltrona del Grande Fratello in qualità di opinionista, la bella argentina non perde occasione di poter condividere delle foto davvero sublimi. Come dicevamo precedentemente, l’ultima risale a poco tempo fa. Quando oltre ad incantare il suo pubblico per il costume troppo sgambato, la moglie di Mauro Icardi ha lasciato interdetti i suoi followers per un ‘particolare’ gesto. Di che cosa parliamo? Ecco i dettagli.

Wanda Nara, il suo costume è troppo sgambato: quel gesto infiamma

È una vera e propria macchina da guerra, Wanda Nara. Non soltanto mamma e moglie a tempo pieno, ma anche manager, conduttrice, futura opinionista ed, infine, modella. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato degli incantevoli scatti che l’argentina è solita condividere con i suoi numerosi fan su Instagram. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto letteralmente strabiliante. Di che cosa parliamo? Eccola nel minimo dettaglio:

Da come si può chiaramente vedere, Wanda indossa un costume a pezzo unico e davvero molto sgambato. Tuttavia, a catturare l’attenzione, oltre che la sua smisurata bellezza e prestanza fisica, è un ‘particolare’ gesto che l’argentina compie. Si vede chiaramente: l’argentina alza con la sua mano la ‘parte bassa’ dal costume. Provocazione? Beh, a quanto pare no. L’argentina, piuttosto, lo fa per indicare il luogo dove disegnerà il suo prossimo tatuaggio.