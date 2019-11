Uomini e Donne, Alessandro nuovo tronista? L’ex corteggiatore rompe il silenzio, ecco la verità

Dopo la scelta inaspettata di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, Alessandro Basciano potrebbe essere il nuovo tronista? Ecco la verità.

Soltanto pochi giorni fa, vi abbiamo parlato della scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Dopo un percorso di due mesi, la giovane romana ha scelto inaspettatamente Daniele Schiavon. Ed Alessandro Basciano, invece? Sappiamo, infatti, che la ragazza era particolarmente interessata a lui. Sebbene all’inizio non riusciva a fidarsi completamente di lui, perché definito ‘troppo bello per lei’, man mano ha imparato a conoscerlo e, soprattutto, a capirlo. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lui. Il cuore della romana ha detto un altro nome. Tuttavia, durante la registrazione, il pubblico ha letteralmente invitato Maria De Filippi a mettere sul trono il giovane. Ecco. Alessandro potrebbe essere il nuovo tronista? Ecco tutta la verità.

Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Ecco la verità

Non si fa altro che parlare di altro. Dopo il trono affidato a Veronica Burchielli, in seguito alla scelta di Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche potrebbe essere sostituita dal suo ex corteggiatore Alessandro Basciano? Ecco. Potrebbe essere proprio lui il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il pubblico, in seguito alla scelta della romana, l’ha chiesto letteralmente e spudoratamente alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ebbene, sarà realmente così? Beh, a distanza di alcuni giorni, il genovese è intervenuto al riguardo. E, finalmente, ha raccontato tutta la verità. Stando a quanto si apprende dal sito web ilvicolodellenews, l’ex corteggiatore, durante una diretta su Instagram insieme ad un suo amico, avrebbe risposto, a chi gli chiedeva se fosse stato messo sul trono, senza troppi peli sulla lingua. “Ad oggi, no!”, risponde Alessandro. Ecco. Al momento, il bel genovese non sarebbe affatto il nuovo tronista. Chissà, magari la proposta arriverà in questi giorni. A voi, però, piacerebbe in questo ruolo?