Conosciamo meglio Carla Diaz la giovane attrice che interpreta Ana nella fiction Monteperdido La Caccia.

Questa sera va in onda la seconda puntata della fiction Monteperdido, La Caccia su Canale 5. Il cast e le anticipazioni sono molto interessanti, ma ora vogliamo concentrarci sul personaggio di Ana. La ragazza era scomparsa all’età di 11 anni insieme all’amica Lucia. Ana torna in paese cinque anni dopo, ma non sembra ricordarsi nulla della sua prigionia trascorsa in un luogo lontano da casa e senza, così pare, contatti con l’esterno. Quello di Ana di Monteperdido è un personaggio molto particolare interpretato da Carla Diaz. Vediamo di conoscere meglio questa attrice.

Carla Diaz, Ana: chi è l’attrice di Monteperdido

Carla Diaz ha iniziato a studiare recitazione già da piccola. Si iscrive all’Accademia di Ballo dove studia danza classica, flamenco, bolero e danze regionali. Intorno ai 9 anni si legò ad un’agenzia pubblicitaria, Delphoss che la portò a fare diverse pubblicità famose. Nel 2008 partecipa ad una fiction e la vediamo nell’episodio pilota di Oceanografic, diretto da Salvador Calvo. Fece poi un primo cortometraggio intitolato Los planes de Cecilia. Fece la sua prima apparizione nella serie tv El internado, Águila Roja y Aída. Il grande successo di pubblico arrivò nel 2010 quando le offrirono il ruolo da protagonista nella serie Punta Escarlata e successivamente in Tierra de lobos nei panni della protagonista Rosa Lobo. Da questo momento in poi la vediamo nella televisione spagnola interpretare moltissime serie tv e fiction locali come Hermanos e nella web serie Mad Souls. Altro grande boom di successo lo ottiene nella fiction Seis hermanas per TVE 1 che parla di sei sorelle che dopo la morte del padre cercano di tenere viva la fabbrica della famiglia. Un successo dopo l’altro insomma che l’hanno portata oggi a interpretare questo ruolo così particolare come Ana nella fiction Monteperdido La Caccia. Dalle anticipazioni sappiamo che suo padre, Alvaro, sarà il primo sospettato proprio del suo rapimento. Cosa succederà?