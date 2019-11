Conoscete la compagna di Antonio Albanese? Noi vi diciamo chi è Maria Maddalena Gnudi, che ha 15 anni in meno all’attore e comico

Antonio Albanese è uno degli attori più amati della televisione e del cinema italiano. Il comico lombardo ha interpretato tantissimi personaggi e tutti di gran successo. Dall’Ingegner Ivo Perego a Pier Piero, fino a Rodolfo Favaretto e Cetto La Qualunque. Quest’ultimo è stato uno dei personaggi di maggior successo e di recente Albanese è tornato al cinema con “Cetto c’è, senza dubbiamente“. Ha fatto impazzire anche l’imitazione di Berlusconi fatta proprio da Cetto La Qualunque. Per chi non conoscesse la compagna di Albanese, di seguito vi diciamo chi è.

Antonio Albanese compagna, ecco chi è

Il comico, attore e cabarettista lombardo si è sposato una prima volta ed ha avuto una figlia, Beatrice. Dopo la separazione dalla prima moglie, Antonio Albanese si è legato sentimentalmente a Maria Maddalena Gnudi. La donna è figlia di Piero Gnudi, ex dirigente d’azienda nonché ex presidente Enel e ministro durante il governo Monti. È commercialista, revisore contabile e si occupa principalmente di tassazione d’impresa. Maria Maddalena lavora nello studio Gnudi e Associati, a Bologna, e in passato è stata anche sindaco e membro di organismi di vigilanza. È nata il 13 marzo del 1979, ha 40 anni ed ha ben 15 anni di differenza con il compagno Antonio Albanese. Anche lei, come l’attore e compagno, proviene da un divorzio con il finanziere franco-libanese Emile Karrat. Nonostante lavori a Bologna, pare che viva a Milano insieme al compagno. La coppia ha avuto un figlio, Leonardo.

Antonio Albanese questa sera sarà ospite a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Due. L’attore e comico parlerà sicuramente del nuovo film in uscita. Chissà se Albanese parlerà anche della compagna, Maria Maddalena Gnudi, nello studio di Fazio.