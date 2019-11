Barbara D’Urso, incidente ‘piccante’ a poche ore da Domenica Live: si siede, ma l’abito è troppo corto…Ecco lo scatto che ha infiammato Instagram.

Tutto pronto per una nuova domenica in tv. Pronta, certamente, anche Barbara D’Urso, regina della domenica di Canale 5 col suo Domenica Live. Anche oggi, in studio da Barbara, tantissimi ospiti, tra cui Kikò Nalli, che parlerà del presunto flirt tra Ambra e Gaetano Arena. Che, però, ieri sera si è concessa una serata libera, prima degli impegni lavorativi. La bellissima conduttrice napoletana è uscita, ma, prima di farlo, non poteva mancare il selfie con cui ha mostrato il suo outfit ai fan di Instagram. E che selfie! La D’Urso ha scattato una foto allo specchio, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Ma l’abito che ha indossato era particolarmente corto…E lo scatto ha inevitabilmente infiammato i followers. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, incidente ‘piccante’ a poche ore da Domenica Live: l’abito troppo corto infiamma Instagram

Barbara D’Urso è una delle donne più belle della nostra tv. E basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprirlo. Avete visto il look scelto per la sua serata di ieri? Ebbene, a mostrarlo ai followers è stata proprio lei, con un post che non è passato inosservato. “Rose e piume, stasera si esce così”. Date un’occhiata:

Un look davvero pazzesco, quello scelto dalla D’Urso per il suo sabato sera. Ma, inevitabilmente, gli occhi di molti fan non sono caduti esattamente sulle rose o sulle piume. L’abito indossato da Barbara è molto corto: quando la conduttrice si siede… la temperatura su Instagram sale! E in poco tempo il post ha scatenato i commenti dei fan: una pioggia di complimenti per la conduttrice e per la sua bellezza. Ma non è mancato chi ha chiesto a Barbara : “Ma non hai freddo?”. Ma Barbarella, si sa, è una Wonder Woman inarrestabile! Seguirete la nuova puntata di Domenica Live?