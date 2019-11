Come capire se gli piaci: sei consigli utili per scoprirlo

Come puoi capire se piaci al ragazzo che stai frequentando? Ecco sei consigli e ‘tattiche’ utili, per scoprirlo senza problemi

Capita più spesso di quanto si possa pensare di interessarsi a un uomo e non capire, se l’interessamento sia ricambiato oppure no. Allo stesso modo delle donne, anche gli uomini, tendono involontariamente a lanciare dei segnali, che possono far intuire un possibile interesse. Scopriamo insieme quali possono essere questi segnali per capire se l’uomo è interessato a noi, oppure no.

Sei consigli utili per capire se gli piaci

Non sempre il dialogo può essere verbale, infatti ci sono molti segnali, che si lanciano inconsapevolmente con il corpo, soprattutto quando ci si trova in situazioni particolari. Vediamo insieme, quali sono questi consigli, per capire se si piace o meno alla persona che ci troviamo di fronte.