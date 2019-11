Giorgio Panariello in lacrime a Domenica In: il doloroso retroscena su suo padre commuove tutti, anche Mara Venier non riesce a trattenere l’emozione.

Giorgio Panariello è il primo ospite della puntata odierna di Domenica In. Grandissimo attore comico, conduttore e showman, il toscano è stato accolto dagli applausi e dall’affetto del pubblico, nonché dall’abbraccio di Mara Venier, sua grande amica da tantissimi anni. I due hanno ricordato il passato, scherzando anche sull’avanzare degli anni e dell’età. Subito dopo c’è stato il racconto della vita e della carriera di Panariello, che ha parlato in particolare della sua infanzia, svelando un retroscena particolarmente doloroso su suo padre, non riuscendo a trattenere le lacrime: ecco il suo racconto, che ha commosso anche Mara Venier.

Giorgio Panariello finisce in lacrime a Domenica In: il retroscena sul padre commuove tutti

Ospite a Domenica In dall’amica Mara Venier, Giorgio Panariello si è aperto a 360 gradi, parlando della sua vita e della sua incredibile carriera. L’attore ha ricordato la sua famiglia, spiegando di essere cresciuto con i nonni fin dall’età di un anno, perché sua madre lo ha abbandonato subito dopo la nascita. L’attore ha raccontato di non aver mai sofferto più di tanto per questa cosa, perchè i suoi nonni materni gli hanno fatto in tutto e per tutto da genitori, tanto che lui non si è mai sentito ‘diverso’, nonostante le battutine degli altri bambini.

Ma il momento che ha commosso tutti, compresa la stessa Mara Venier, è stato quando ha parlato di suo padre, che non ha mai conosciuto. La mamma, infatti, qualche volta la vedeva, mentre del suo papà non sa tuttora nulla. Mara ha mandato in onda un filmato di un vecchio monologo che l’attore ha presentato in tv qualche anno fa, una vera e propria lettera per il padre mai conosciuto, al termine del quale sia Panariello che la conduttrice non sono riusciti a trattenere le lacrime, dando vita a un momento di grande emozione.