Domenica In, Mara Venier riceve un regalo molto ‘particolare’ in diretta: colpo di scena, inaspettato, è successo tutto dopo l’intervista a Giorgio Panariello.

Mara Venier è al timone di Domenica In per la seconda stagione e continua a tenere il pubblico attaccato allo schermo. La simpatia e la grande empatia della conduttrice la rendono unica, e le sue intense interviste sono sempre molto seguite. Anche quest’oggi la trasmissione della domenica è andata in onda su Rai Uno, e tanti sono i momenti emozionanti regalati al pubblico. Dopo un momento dedicato alla situazione di Venezia, città natale di Mara, apparsa infatti particolarmente commossa per quello che sta succedendo in Veneto, è stata la volta di Giorgio Panariello, che ha fatto ridere tutti con le sue battute, ma si è anche commosso ricordando alcuni retroscena sulla sua famiglia. Al termine dell’intervista al comico, è arrivato un ‘particolare’ regalo per Mara Venier: momento davvero imperdibile durante la diretta.

Mara Venier, arriva un ‘particolare’ regalo durante la diretta di Domenica In: ecco cosa è successo

Mara Venier è la grande protagonista di Domenica In. La conduttrice, oltre ad avere le redini e il timone della trasmissione, piace molto per la sua simpatia e sensibilità, che la porta spesso a commuoversi ed emozionarsi insieme ai suoi ospiti. Questo è successo anche oggi, durante la diretta alla quale ha partecipato, tra gli altri, Giorgio Panariello, che ha fatto scendere qualche lacrima alla conduttrice quando ha parlato di suo padre mai conosciuto. Al termine dell’intervista all’attore, la conduttrice lo ha abbracciato con affetto e ha mostrato di avere tra le mani un oggetto molto ‘particolare’, ovvero un corno porta-fortuna, regalatole da una persona tra il pubblico. ‘Mi sono appena fratturata le dita dei piedi, mi serve un po’ di fortuna’, ha detto Mara scherzando insieme al suo ospite, che ha ricevuto a sua volta lo stesso graditissimo regalo.