Barbara d’Urso svela in anteprima su Instagram il suo look per Domenica Live: tubino super attillato, corto e scollato, la foto della conduttrice manda i fan in delirio.

Barbara D’urso è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Regina e grande protagonista dei programmi Mediaset, la bella ‘Carmelita’ incanta il pubblico quotidianamente con la sua bellezza. In diretta tv quasi tutti i pomeriggi con Pomeriggio 5 e Domenica Live e in prima serata il lunedì sera con ‘Live – Non è la D’Urso’, Barbara è sempre al top e si mostra sempre con dei look mozzafiato. Nonostante la sua non più giovanissima età, infatti, la conduttrice ha una forma davvero invidiabile, con gambe da urlo e un decolleté esplosivo, che non ha paura a mostrare anche sui social, dove è molto attiva. Poco fa, ad esempio, la D’urso ha svelato in anteprima su Instagram il look che ha voluto per Domenica Live, in onda tra poco: ecco l’abito super attillato, corto e scollato che Barbara ha scelto per far impazzire i suoi tantissimi fan.

Barbara D’Urso, il look per Domenica Live è ‘bollente’: abito super corto, attillato e scollato, ecco la foto

Barbara D’Urso ha deciso, come sempre, di svelare in anteprima il look che ha scelto per la prossima puntata di Domenica Live. La bella conduttrice ha voluto pubblicare su Instagram una foto per dare l’anteprima ai suoi tantissimi followers su Instagram, oltre 2 milioni, tutti innamorati della sua incredibile sensualità. Del resto, la bellezza di Barbara è indiscutibile, e lo ha dimostrato lei stessa con la foto che ha pubblicato poco fa. Seduta sul bracciolo di un divano, la conduttrice ha un tubino super attillato con tante margherite disegnate, corto e particolarmente scollato, che mette in mostra il suo decolleté esplosivo e le sue gambe da urlo, con tanto di tacchi a spillo che rendono tutto ancora più sensuale. E a voi piace l’abito che Barbara ha scelto?