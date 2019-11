Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live: ospite in studio Kikò Nalli, ex gieffino, che ha parlato del presunto tradimento della sua Ambra Lombardo. Ecco le sue parole.

Le foto di Ambra Lombardo e Gaetano Arena sembrano parlar chiaro: i due si sono baciati? Gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna hanno fatto scatenare il web. Gli indizi ci sono: tra gli ex gieffini c’è più di una semplice amicizia? Nonostante i due protagonisti di una presunta relazione smentiscano tutto, molte cose non tornano. Oggi Kikò Nalli è stato ospite di Barbara D’Urso per raccontare dei retroscena riguardo la storia che lo vede vittima di un tradimento da parte della sua compagna, Ambra. L’hairstylist è furioso anche con Barbara D’Urso ed inoltre ha portato con se’ due testimoni che hanno smascherato del tutto Gaetano Arena. Ecco cosa è successo.

Domenica Live, Kikò Nalli furioso: “È una trappola”, Ivana Icardi smaschera Gaetano Arena

Kikò Nalli è stato ospite oggi 17 novembre nello studio di Domenica Live per parlare del presunto tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena. L’ex concorrente del Grande Fratello è furioso per le foto girate della fidanzata mentre bacia il loro amico ed è convinto che sia stata tutta una trappola.

“Dopo la scorsa puntata, con il mio manager siamo andati a prendere Ambra. Siamo andati in un bar, mi è arrivata una chiamata da un paparazzo: ha detto che il mio numero gliel’ha dato Mediaset“. Kikò si è arrabbiato con Barbara, con la produzione, per quanto detto dal paparazzo. “Sono stato vittima di una trappola. Con Gaetano mi sentivo sempre, mi vedevo sempre, anche con Ambra: dietro Gaetano ci sono molte persone che ci hanno giocato su'”.

L’hairstylist ha portato con se’ anche due testimoni per far dire la loro. Ivana Icardi e Enrico Contarin hanno totalmente smascherato Gaetano Arena. La sorella del famoso calciatore ha svelato: “Quello che dice Kikò è verità, è tutto una menzogna. Gaetano mi ha detto di andare a Torino per un lavoro, non voleva dirmi di cosa si trattasse. Voleva farmi fare uno scoop finto”. Anche l’ex gieffino, Enrico, testimone insieme alla giovane argentina, ha dichiarato che la rissa di Gaetano con un paparazzo è finta.