Emma Marrone irresistibile su Instagram: corpetto super e gonna completamente trasparente: si vede davvero tutto, delirio tra i fan.

Emma Marrone sta vivendo un periodo molto particolare. Nonostante la scoperta del problema di salute che l’ha costretta a fermarsi e a subire un delicato intervento, la cantante non ha mai accantonato del tutto il suo lavoro, ed è riuscita a pubblicare, subito dopo l’operazione, il suo album ‘Fortuna’, presentato dal singolo ‘Io Sono Bella’, che ha davvero avuto un successo incredibile. La cantante è andata in giro per le tv a presentare il suo disco, parlando anche del problema che ha avuto e di come ha vissuto la malattia. Poco fa ha pubblicato su Instagram una foto davvero irresistibile, sempre legata alla copertina del suo disco: la cantante indossa un completo davvero ‘piccante’, con corpetto attillato e gonna completamente trasparente, che non nasconde quasi niente e manda i fan in delirio.

Emma Marrone irresistibile: corpetto attillato e gonna trasparente, si vede davvero ‘troppo’

Emma Marrone è una vera e propria guerriera. Ha affrontato con enorme forza il suo problema di salute e poi si è dedicata anima e corpo al suo lavoro, che le ha dato la forza di superare tutto, soprattutto per il grande affetto ricevuto dai fan. Oltre a essere un’artista di grande valore, però, Emma è anche una bellissima donna, con un fascino molto particolare. Poco fa ha mandato i fan in delirio, pubblicando uno scatto in cui è quasi senza veli.

Nella foto in questione, Emma indossa infatti un completo color carne, composto a un corpetto rigido molto scollato e con alcune trasparenze, e una gonna a vita alta completamente trasparente, praticamente un velo, che mostra i suoi slip a vita alta, sempre color carne. Insieme a Emma nell’immagine c’è un meraviglioso cavallo, che lei accarezza, e che dona allo scatto un qualcosa di fiabesco, davvero da sogno.

