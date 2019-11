Giorgio Panariello, chi è la fidanzata Claudia Capellini: tra di loro ci sono 25 anni di differenza

Claudia Capellini, chi è la fidanzata di Giorgio Panariello: tra di loro ci sono ben 25 anni di differenza, scopriamo qualcosa in più su di lei

Claudia Maria Capellini è una giovane modella, divenuta famosa per la storia d’amore intrecciata con il famoso attore comico, Giorgio Panariello. I due molto riservati, sono stati paparazzati in più occasioni insieme e si sono mostrati molto affiatati e complici, nonostante la differenza di età che li separa. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più su questa giovane, bellissima e misteriosa, fidanzata con Giorgio Panariello.

Chi è Caudia Maria Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello

Claudia Maria Capellini è nata nel 1985, ed è una modella e Pr di origini Cremonesi e trasferitasi a Milano. La giovane Capellini è alta, longilinea, con un fisico scolpito e mozzafiato. Gli occhi nocciola e i capelli lunghi e castani, per molti giornali è la sosia di Belen! La giovane, infatti somiglia moltissimo alla showgirl Argentina, tanto da essere soprannominata “la Belen di Panariello“. Della vita di Claudia Cappellini si conosce veramente pochissimo, nonostante sia molto attiva sui social network, in particolare su Instagram! Sappiamo per certo che la sua attività di PR nei locali più IN di Milano, l’hanno aiutata molto ad acquisire notorietà. Il suo incontro con Giorgio Panariello è avvenuto per caso un paio di anni fa, ad una cena con amici comuni. Tra i due si è instaurato subito un feeling molto forte, tanto da spingerli a frequentarsi e a intraprendere una relazione. I due fidanzati sono molto riservati e tengono molto a tenere lontano dai riflettori la loro Love Story, eppure, dalle foto scattate dai paparazzi, sembrano più affiatati che mai, nonostante i 25 anni di differenza. Non ci resta che augurare il meglio alla coppia!