Cos’è realmente successo tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis? Il settimanale Spy svela ulteriori motivi che potrebbero aver portato le due a litigare.

Sono diverse settimane, ormai, che sta impazzando questa notizia sul web: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis hanno litigato? La bomba di gossip è iniziata una settimana fa all’incirca. Quando l’influencer romana, con una serie di Instagram Stories, aveva non solo lanciato una frecciatina ad una persona che, con i tutorial di trucco, aveva tentato di imitarla, ma era stata protagonista di un incredibile sfogo. Ecco. In molti, hanno ritenuto che entrambi gli episodi fossero rivolti alla modella argentina. È così? Non sappiamo nulla di certo, ovviamente. Fatto sta che, il settimanale Spy, ha fornito ulteriori dettagli e motivi su questa presunta lite tra le due giovani donne. Ecco i dettagli.

Belen Rodriguez Vs Giulia De Lellis: svelati ulteriori motivi della loro presunta lite

La notizia della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sta davvero incuriosendo tutti. Ecco, ma cos’è successo tra le due? Sono diverse settimane, ormai, che le due donne sembrano lanciarsi clamorose frecciatina sui social. Quindi, la notizia di una ‘guerra’ tra loro sarà vera? Non sappiamo nulla di certo, ovviamente. Al momento, nessuna delle dirette interessate ha preferito esprimersi al riguardo. Tuttavia, se loro tacciono, il settimanale Spy, invece, ha svelato ulteriori motivi che sembrerebbero avvalorare la tesi di una presunta lite. Non c’entrano gli ex, come abbiamo raccontato in un nostro articolo. Anche se la notizia di un flirt tra Andrea Damante e l’argentina si sta facendo sempre più insistente. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbero esserci altri motivi. Non soltanto, da quanto si legge, Belen non sembrerebbe provare simpatia per Giulia e, soprattutto, per la sua schiettezza, ma l’argentina sembrerebbe non aver digerito l’ingresso nello staff dell’influencer di Giuseppe Di Cecca, suo stylist di fiducia. Non a caso, per i suoi dieci anni di carriera, è stato l’unico che, nel post dei ringraziamenti, non è stato citato.