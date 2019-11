Giulia De Lellis fa preoccupare i fan con una storia Instagram, la ‘rivelazione’: ‘Sono viva, ma…’, ecco cos’è successo alla bella influencer romana.

Giulia De Lellis è sempre super attiva sui social, dove condivide tutto quello che le accade. La bella influencer romana sta vivendo un periodo davvero d’oro, in cui ci sono tante belle novità per lei. Prima il grandissimo successo del suo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che presto potrebbe addirittura diventare un film. Poi la sua prima esperienza come attrice nella serie web ‘Una vita in bianco’, in onda su Witty tv, anche questa di grande successo. Insomma, tutto quello che Giulia fa, la porta sulla cresta dell’onda. In questo periodo l’influencer è anche serena in amore, perché è innamorata del motociclista Andrea Iannone e insieme sono davvero belli e soprattutto felici. Qualche ora fa l’ifluencer ha condiviso con i fan un suo momento ‘non facile’, facendo una particolare ‘rivelazione’: ecco cos’è successo a Giulia.

Giulia De Lellis fa preoccupare i fan, la ‘rivelazione’: “Sono viva, ma…”, ecco cosa succede all’influencer

Giulia De Lellis è sempre presente sui social e condivide tutto quello che le succede con i suoi oltre 4 milioni di followers. L’influencer racconta le sue vicende private e lavorative, e spesso ‘dialoga’ con i fan attraverso l’opzione domande e risposte di Instagram. Insomma, la romana è un libro aperto per i suoi sostenitori, che sanno tutto di lei. Qualche ora fa, però, li ha fatti un po’ ‘preoccupare’, perché ha pubblicato una story con una sua foto in cui non ha una ‘bellissima cera’. Giulia, infatti, sembra piuttosto pallida e della didascalia dello scatto spiega il motivo: ‘Sono viva, ma ho un po’ d’influenza’, scrive, e anche nei video successivi mostra la sua ‘mise’ casalinga ed esprime il desiderio di stendersi a letto perché non si sente affatto bene.