Michelle Hunziker ripresa di nascosto: le immagini ‘private’ della conduttrice finiscono su Instagram: ecco cosa è successo qualche ora fa.

Nell’era dei social, si sa, è molto frequente che qualcuno ci riprenda a nostra insaputa, pubblicando le immagini sul web. Ed è proprio quello che è accaduto qualche ora fa a Michelle Hunziker, la bellissima conduttrice di Striscia la Notizia. A riprenderla di nascosto è stata Graziella, famosa agente del mondo dello spettacolo e amica di Michelle. Ebbene, la Hunziker è stata ‘beccata’ in un momento davvero particolare. Il suo adorato marito Tomaso Trussardi le aveva appena inviato un video sul cellulare. Un video che Michelle ha gradito molto, tanto da ripostarlo. Sapete cosa c’era nel video? Un furetto che balla! Proprio così, e la reazione di Michelle al video è stata così esilarante da indurre l’amica a riprenderla. Ecco le immagini.

Michelle Hunziker ripresa di nascosto: la sua reazione al video è esilarante!

“Ragazzi è sabato sera!! Io così!!”, scrive Michelle ai suoi followers, postando nelle stories di Instagram un simpaticissimo video di un furetto che balla, aiutato da un uomo ovviamente. Un video divertentissimo, che la Hunziker ha ricevuto da suo marito Tomaso. A rivelarlo è stata proprio lei, che, nelle stories successive, mostra ai fan la sua reazione nel vedere le immagini del furetto ballerino:

Michelle non riesce a smettere di ridere nel guardare il video, ma non solo: la conduttrice imita il balletto del piccolo animale, dando vita a un siparietto davvero divertente con Graziella. Dopo qualche secondo, la ‘confessione’: “A dire la verità me l’ha mandato mio marito”, scrive Michelle in un altro video postato nelle stories.

Un siparietto davvero esilarante, quello apparso nelle stories di Michelle, che conferma la spontaneità e simpatia della conduttrice. Che è pronta per la seconda edizione di All Together Now, il game show canoro che conduce col rapper J-Ax. Una nuova ricchissima edizione sta per tornare, siete pronti a scatenarvi al ritmo di musica?