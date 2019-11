Chi è Alvaro Montrell: l’attore che lo interpreta è Pablo Derqui, chi è, carriera, vita privata e anticipazioni su Monteperdido.

Va in onda questa sera, domenica 17 novembre, la seconda puntata di La Caccia, Monteperdido. La serie tv di Canale 5 nella scorsa puntata ha ottenuto un vero e proprio boom di successo e quindi ci si aspetta lo stesso per oggi. Ma chi sono i personaggi principali di questa serie? Soprattutto chi è Pablo Derqui, l’attore che interpreta Alvaro Montrell nella serie? Ed è lui il rapitore di Ana e Lucia? Ecco tutto quello che c’è da scoprire.

Monteperdido, Cast: ci è Pablo Derqui, l’attore che interpreta Alvaro Montrell, primo sospettato

L’attore Pablo Derqui interpreta Alvaro Montrell, il papà di Ana la bimba ricomparsa magicamente senza ricordare nulla né del periodo trascorso lontano da casa, né del destino dell’altra ragazza scomparsa, Lucia. Il personaggio di Alvaro Montrell viene così “infilato” immediatamente nel cast dei sospettati, ma chi è questo attore così bravo? Nato a Barcellona, classe 1976, Pablo Derqui si è laureato all’Università Pompeu Fabra nel 1998 e poi ha conseguito gli studi di teatro nel 2003. Parla castellano, catalano, inglese e francese e la sua carriera è ricca di presenze sia in teatro che in televisione e al cinema. La popolarità la raggiunge quando prende parte e diverse serie tv come Hispania o El síndrome de Ulises. Ha intrpretato anche il Enrique IV de Castilla nella prima stagione della serie tv di TVE Isabel. Nel 2017 ha preso anche parte al Festival de Teatro Clásico de Mérida portando in scena l’opera Caligola di Camus. Oggi lo vediamo poi interpretare Alvaro Montrell nella serie tv Monteperdido – La Caccia.

Alvaro Montrell sospettato: anticipazioni Monteperdido, La Caccia

Quando Ana, la figlia di Alvaro interpretato da Pablo Derqui, ricompare, il primo sospettato è proprio lui. Pare che la ragazza non ricordi niente di quanto avvenuto in precedenza e quindi tutti rimangono piuttosto perplessi soprattutto quando cerca di trovare finti alibi o quando si infuria perché Elisa racconta tutto quello che sa sul caso alla poliziotta Sara Campos.