Natalia Paragoni a letto nuda: lo scatto ‘rubato’ mentre dorme fa impazzire Instagram; ecco il post che ha scatenato i fan.

Tra le corteggiatrici apparse a Uomini e Donne, lei è una delle più belle di sempre. Parliamo di Natalia Paragoni, la bionda che ha rubato il cuore al tronista Andrea Zelletta. Tra i due, nonostante alcune voci di crisi poi smentite, l’amore procede a gonfie vele, come testimoniano i tanti post su Instagram pubblicati dalla coppia. Ma, ad attirare l’attenzione dei fan nelle ultime ore è stata proprio la bella Paragoni. Il motivo? Uno scatto pubblicato sul suo profilo, in cui l’ex corteggiatrice si trova a letto, nuda, coperta solo da un lenzuolo. La foto non è passata inosservata! Diamo un’occhiata insieme.

Natalia Paragoni ha letteralmente infiammato Instagram col suo ultimo scatto postato sul suo profilo. Il motivo? La bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, felicemente fidanzata con Andrea Zelletta, si è mostrata senza veli. In realtà, a scattare la foto è stato Andrea, mentre la sua bella Natalia dormiva. Il lenzuolo non copre proprio tutto, ecco il post che ha scatenato i followers:

“Fai ciò che ti piace”, scrive la Paragoni nella didascalia al post. E ammette che al momento dello scatto, lei stava dormendo. Uno scatto che inevitabilmente ha infiammato Instagram: è abbastanza chiaro che la bellissima corteggiatrice è nuda, e copre le ‘zone pericolose’ con un lenzuolo. Ma questo non basta per ‘abbassare’ la temperatura su Instagram: lo scatto ha scatenato i commenti dei fan. In molti si sono semplicemente limitati a dare il buongiorno alla bellissima Natalia. Ma non è mancata qualche critica, come questo che vi mostriamo adesso, al quale Andrea ha prontamente replicato con ironia:

Per qualcuno, Andrea e Natalia mostrano un po’ ‘troppo’ dei loro momenti intimi. Ma, a giudicare dalla risposta del bel Zelletta, la coppia non sembra dare molto peso ai commenti negativi sui social. E voi, cosa pensate di Andrea e Natalia? Vi piacciono insieme?