Pochi giorni fa, Nilufar Addati ha pubblicato un’entusiasmante foto in intimo: pioggia di complimenti per lei, ma alcuni fan notano una somiglianza.

Davvero incantevole in tutta la sua semplicità, Nilufar Addati. Pochissimi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un entusiasmante foto in intimo. Che, data la sua smisurata bellezza e sensualità, ha catturato l’immediata reazione da parte dei suoi followers. Sotto lo scatto in questione, infatti, la giovane napoletana ha ricevuto una bordata di messaggi di complimenti. Ma non solo. Tra i tanti commenti apparsi a corredo della foto, ne sono comparsi alcuni davvero incredibili. A detta di alcuni fan dell’influencer, in suddetto scatto Nilufar mostrerebbe una particolare somiglianza con…Curiosi? Tranquilli, ve lo sveliamo immediatamente.

Nilufar Addati in intimo: la ‘particolare’ somiglianza notata da alcuni fan

In questo ultimo periodo, Nilufar Addati è spesso al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per la sua carriera che, da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha spiccato praticamente il volo, ma per alcune segnalazione che lascerebbero credere che tra lei e Giordano ci sia qualcosa in pentola. Nonostante la napoletana abbia dichiarato tutta la verità, l’ultima dedica scritta per la madre del suo ex fidanzato fa un po’ sognare tutti i fan della coppia. Eppure, proprio ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato un altro motivo per far parlare di se. A cosa ci riferiamo? Guardare per credere:

Incantevole, vero? Lo testimoniano i numerosi commenti che, sotto a questo favoloso scatto in intimo della napoletana, sono giunti in un batter baleno. Tuttavia, a catturare l’attenzione ce ne sono alcuni. Ecco a cosa ci riferiamo:

Ecco. Sono proprio questi commenti che catturano l’attenzione. A detta di alcuni fan, in questa foto, Nilufar assomiglierebbe a Sofia Loren, grande attrice napoletana. L’avete notata anche voi questa somiglianza?