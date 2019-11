Ornella Vanoni, la clamorosa gaffe in diretta su Rai Uno: “Non si vede un c****”; ecco cosa è accaduto durante la prima puntata di Una storia da cantare.

Ieri sera, su Rai Uno, è andato in onda il primo dei tre appuntamenti con Una storia da cantare, tre prime serate uniche, con cui la Rai celebra la vita di alcuni grandi artisti. La puntata di ieri è stata interamente dedicata a Fabrizio De André, tra i più grandi cantautori italiani di sempre. A condurre lo show, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che hanno invitato sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tantissimi artisti, pronti ad omaggiare De André interpretando uno dei suoi meravigliosi brani. E, tra gli ospiti della serata, c’è stata anche Ornella Vanoni, che si è esibita in Bocca di rosa. Quello che è accaduto durante la performance, però, è incredibile: Ornella non sa di essere in diretta, e si lascia andare a ripetute parolacce. Il motivo? Una luce negli occhi le impedisce di leggere bene le parole sul gobbo. La gaffe della Vanoni è già virale sul web. Diamo un’occhiata.

“Non si vede un c****, scusate! Ripartiamo, togliete c**** però!”. Una scena davvero incredibile, quella che si è vista in diretta su Rai Uno ieri sera, durante il primo appuntamento di Una storia da cantare. Ornella Vanoni è stata protagonista di una clamorosa gaffe in diretta. Il motivo? Non sapeva di essere in diretta, e ammette senza problemi di non riuscire a leggere bene le parole della canzone, Bocca Di Rosa, chiedendo di ricominciare dall’inizio. Il tutto condito con parole decisamente ‘colorite’. La gaffe non è passata inosservata. Al contrario, sul web è già diventata virale. Ecco il video, pubblicato da una pagine Instagram:

“C**** lo togliete perché non sta bene, dopo non mi chiamano più, ricominciamo!”. Appare chiaro nel video che Ornella non sa di essere in diretta, dando vita a un siparietto decisamente esilarante.