Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, coppia nata negli studi di Uomini e Donne, sono tornati insieme? Le parole dell’ex tronista non lasciano dubbi

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Oscar, dopo una conoscenza durata circa due mesi, decise di scegliere la toscana Eleonora. Tra i due ci fu un vero e proprio colpo di fulmine, Oscar sembrava non avere occhi per altre corteggiatrici. Una volta usciti fuori dal programma, la loro storia d’amore è stata abbastanza lunga ed ha fatto innamorare moltissimi fan. Una favola che non ha avuto un lieto fine, dato che qualche mese Eleonora con un duro sfogo su Instagram ha annunciato di essersi lasciata con Oscar.

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono tornati insieme?

La separazione di Oscar e Eleonora ha mandato nello sconforto tantissimi fan. La coppia era una delle più amate della storia di Uomini e Donne. I fan seguono i loro profili social ogni giorno, sperando in un ritorno di fiamma. Di recente, però, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha rotto finalmente il silenzio, dichiarando: “Da tre mesi lei ha sentimenti per altro. Di quello che lei fa niente è rivolto a me. Io non sono il verde, sono il nero. Basta associarmi a lei“. Parole di certo non dolci: Oscar ha letteralmente smentito un possibile ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata. L’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha dichiarato che da qualche mese Eleonora ha sentimenti per altro, ma non ha specificato per cosa. Tutte le cose che l’ex corteggiatrice fa o posta sui social network non sono per lui, ma anche in questo caso è stato poco chiaro.

Dal canto suo, invece, Oscar pare sia stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Anche in questo caso, però, non ci sono notizie ufficiali.