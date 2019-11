Chi è l’attore che intrepreta Santiago Bain nella serie La Caccia Monteperdido: tutto su Francis Lorenzo.

Santiago Bain è uno dei personaggi principali nel telefilm L Monteperdido, La Caccia in onda su Canale 5. Nella fiction interpreta il Capo della UCO (Unità Centrale Operativa della Guardia Civil) e si vede che è molto legato a Sara Campos , la protagonista, che considera quasi come un figlia. Santiago è un poliziotto esperto, molto dedito al lavoro e il caso della scomparsa delle due ragazze, Ana e Lucia a Monteperdido sarà il più difficile della sua carriera. Ad interpretarlo c’è un attore che perfettamente incarna queste caratteristiche, il grande Francis Lorenzo. Ma chi è questo attore spagnolo? Conosciamolo meglio.

Montperdido Cast: chi è Santiago e cosa sapere su Francis Lorenzo

Francis Lorenzo, come abbiamo detto, interpreta il ruolo di Santiago Bain nella serie tv Monteperdido, La Caccia. Il suo ruolo è molto importante, ma oggi vogliamo conoscere meglio l’attore. Nato a Pontevedra in Galizia nel 1960, inizia a studiare per diventare professore e si laurea in psicologia seguendo le orme dei genitori, entrambi insegnanti. Mentre studiava, lavorava anche in un bar per mantenersi, ma trovò l’ostilità di suo padre al momento di studiare recitazione perché prima doveva finire i suoi studi. Francis così fece e dopo si formò come attore al Centro Drammatico Gallego e al Teatro della Zarzuela. Comincia così a muovere i primi passi nel teatro e poi approda al cinema e alla televisione. Negli ultimi anni si è dedicato proprio al piccolo schermo interpretando diversi ruoli nelle fiction spagnole più famose come Canguros, Médico de familia, Compañeros, Mis adorables vecinos o Águila Roja. Francis Lorenzo però è anche famoso come presentatore del Late Night Efect F di Antena3. Presentò anche Canciones de nuestra vida, il programma di viaggi A Ras De Cielo e ha partecipato anche a Masterchef Celebrity in Spagna chiaramente. Prima di Monteperdido l’ultimo lavoro lo vedeva come protagonista nei panni del malvagio commissario Hernan nella serie tv Aguilla Roja.