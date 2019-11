Subito dopo la puntata di ieri di Amici 19, il giovane rapper Skioffi è finita nella bufera del web per alcune sue vecchie canzoni: ecco cosa è accaduto.

Amici 19 è finalmente iniziato. Proprio ieri, sabato 16 Novembre, è andata in onda la prima puntata del talent. Durante la quale, come raccontato in un nostro recente articolo, abbiamo assistito alla formazione della classe. Al momento, i banchi sono stati affidati soltanto a ben 15 talenti. Sabato prossimo, invece, conosceremo le sorti dei due giudizi sospesi. Parliamo di Valentin, ballerino di latino. E di Skioffi e Gabriele, due giovani rapper che, messi a confronto, hanno reso davvero difficile la scelta ai professori di canto. “Scrivono entrambi bene”, dice Rudy Zerbi prima di sospendere il suoi giudizio. Tuttavia, terminata la puntata, Skioffi è stato al centro di una vera e propria bufera sul web. Ecco per quale motivo.

Skioffi nella bufera: è accaduto dopo la prima puntata di Amici 19

Terminata la prima puntata di Amici 19, il giovane rapper Skioffi è stato protagonista di una vera e propria bufera sul web. Infatti, subito dopo la sua apparizione al talent show di Canale 5 del cantante, sono iniziate a diffondersi delle sue vecchie canzoni i cui brani sembrano essere molto discutibili. Stando a quanto si apprende dal sito internet Letteradonna.it, ci sarebbero alcuni testi del cantante che risulterebbero essere davvero molto violenti. A partire, quindi, dalla canzone Yolandi. In cui si leggono le seguenti espressioni: “La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi”. Oppure: “Non parlare brutta cagna” o ” te la sto stringendo al collo”. Ma non solo. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbero esserci anche altri testi, tra cui In fondo al bar, Succhiamy e Psicopatico, che hanno delle parole alquanto discutibili. Per questo motivo, la polemica è scattata in un batter baleno. E se ne ha ampia testimonianza su Twitter. Cosa accadrà adesso, quindi? Staremo a vedere.