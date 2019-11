Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: spunta il ‘terzo incomodo’

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi spunta un ‘terzo incomodo’, di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono, senza alcun dubbio, una delle coppie più belle ed amate da tutti gli italiani. Non sono per niente amanti del gossip, ma piuttosto interessati a godersi il loro smisurato amore e, soprattutto, la loro bellissima famiglia. Nonostante il loro matrimonio procede a gonfie vele, ovviamente con qualche piccolo litigio di routine, pochissime ore fa siamo venuti a conoscenza di un ‘terzo incomodo’ tra di loro. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Vi anticipiamo che è stata la bella conduttrice svizzera a svelare tutti i dettagli. Ma non vogliamo tenervi troppo sulle spine, ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: spunta un ‘terzo incomodo’

Con ben due figlie, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno messo su una bellissima famiglia. I due, ormai, sono una coppia a tutti gli effetti da diversi anni. E, nonostante questo, non smettono mai di amarsi. Per loro è come se fosse sempre il primo giorno, è il caso di dirlo. Lo testimoniano le foto che, di tanto in tanto, entrambi pubblicano sui rispettivi profili social. Ecco. A proposito di questo. Pochissime ore fa, la bella conduttrice svizzera ha condiviso con i suoi numerosi fan una foto in cui rivela che tra lei e suo marito è spuntato un ‘terzo incomodo’. Di cosa parliamo? Nulla di grave, sia chiaro. Anche perché, in un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato di quanto la Hunziker sia gelosa del suo bel marito. Piuttosto, Michelle fa riferimento ad un terzo incomodo ‘peloso’. Ecco la foto in questione:

Ebbene si. È proprio il loro cagnolino, stando a quanto si apprende dalla didascalia della foto in questione, che si ‘intromette’ tra i due piccioncini ogni qualvolta tentano di darsi un bacio. Un vero e proprio ‘cane curioso’, insomma.