Tre le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è una delle più belle in assoluto. E non solo perché i due protagonisti sono belli come il sole: la loro storia d’amore, infatti, procede a gonfie vele e fa emozionare migliaia di fan che li seguono. E proprio i fan, poco fa, hanno potuto ammirare la coppia in uno scatto molto particolare. Se ieri la bella Natalia si è mostrata sola a letto, mentre dormiva senza vestiti, oggi è la volta del selfie allo specchio col suo Andrea. Un selfie che non è passato inosservato…I due si trovano sul letto, ma la loro ‘posizione’ ha colpito tutti. Natalia è in slip, e Andrea la guarda come solo un uomo innamorato sa fare. Ecco la foto che ha infiammato Instagram.

Un selfie in bianco e nero, allo specchio, per la coppia. Che si trova a letto, in un momento abbastanza ‘intimo’. La bella Natalia si trova in slip e il suo Andrea la ammira.Uno scatto che non è passato inosservato, e che dimostra tutta la complicità della coppia. E a voi, piacciono Andrea e Natalia?