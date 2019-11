Anna Tatangelo si allena e posta i video su Instagram: il lato b è da urlo e i fan della cantante non possono far altro che apprezzare

Quando cantava Essere una donna era ancora una ragazza, o meglio, una Ragazza di periferia, per citare un altro suo brano. Oggi, invece, Anna Tatangelo, oltre ad essere una bravissima cantante, è anche una donna molto affascinante. Quando è ospite in televisione incanta il pubblico con la sua bellezza, mentre ogni giorno infiamma i social con le sue curve. Su Instagram conta più di un milione di seguaci e le sue foto sono cliccatissime.

Oggi, tra le stories, ha pubblicato il video di un workout in palestra. La cantante mette in mostra tutte le sue forme e soprattutto un lato b da urlo. I fan ovviamente hanno apprezzato.

I social network ormai sono diventati una galleria di video tutorial di make-up, ricette e workout completi. Modelle, influencer e anche artisti spesso pubblicano lunghi video tra le stories di Instagram che sono molti seguiti dai fan. A volte, però, l’allenamento diventa bollente. Accade con Diletta Leotta, con Taylor Mega, ma anche con Anna Tatangelo. La cantante e compagna di Gigi D’Alessio quest’oggi ha pubblicato vari video tra le stories con il workout completo del suo allenamento odierno. La Tatangelo ha allenato gambe, braccia e anche glutei. L’abbigliamento indossato dalla cantante originaria di Sora metteva in evidenza le sue forme In un esercizio il suo lato b era letteralmente da urlo e ovviamente a molti fan è caduto l’occhio.

Non è la prima volta che Anna Tatangelo regala queste perle ai suoi seguaci. Di recente ha postato addirittura una foto completamente nuda sotto la doccia. Anche in quel caso i fan hanno apprezzato e i commenti sono diventati tutto d’un tratto molto bollenti.