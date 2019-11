Annalisa Scarrone stuzzica i fan: seduta a gambe aperte, un ‘dettaglio’ non passa inosservato; ecco il post che ha scatenato Instagram.

Uno scatto decisamente notevole, quello appena postato dalla bellissima Annalisa Scarrone su Instagram. Per tutti semplicemente Annalisa, la cantante è una delle ex allieve di Amici di Maria De Filippi più amate in assoluto. Anche su Instagram, dove Annalisa è seguitissima da migliaia di fan. Ai quali, poco fa, ha fatto una bellissima sorpresa. Una data, 22/11, scritta come didascalia a una foto, che non è affatto passata inosservata. E non solo per l’annuncio della data. La cantante ha decisamente infiammato Instagram con l’ultimo scatto postato sui social: Annalisa si trova seduta su una sedia…in una posa decisamente ‘piccante‘. E un dettaglio in particolare ha colpito i fan. Ecco quale.

Annalisa Scarrone stuzzica i fan: seduta a gambe aperte, ma il dettaglio della pelliccia non sfugge

Annalisa ha decisamente scatenato i fan con l’ultimo post pubblicato sul suo Instagram. Innanzitutto, la cantante ha annunciato una data. Nulla in più, ma la sola visione di una data ha fatto impazzire i fan. Ma non è tutto: l’ex allieva di Amici si è mostrata in una versione decisamente ‘sensuale’. Ecco lo scatto che ha infiammato Instagram:

Un post che mandato decisamente in tilt i fan, per più di un motivo. Il primo, la data, 20 novembre, che Annalisa ha annunciato nella didascalia al post. Cosa succederà? Il secondo è la straordinaria sensualità della cantante, che si è seduta in una posizione che non è passata inosservata. Il terzo motivo? Un dettaglio, notato da qualcuno, che non ha potuto fare a meno che chiedere spiegazioni alla cantante. Parliamo della pelliccia. Date un’occhiata:

La pelliccia è finta, rassicura Annalisa, dopo alcuni commenti in cui le è stato chiesto. lnsomma, non ci resta che attendere maggiori news sulla ‘misteriosa’ data annunciata dalla cantante. Cosa bolle in pentola?