Vieni da me, Arturo Brachetti: la sua età svelata in diretta, nessuno ci crede

Arturo Brachetti racconta la sua vita privata e scopre la sua età alla quale nessuno poteva credere.

Comincia una nuova settimana e torna l’appuntamento con Caterina Balivo e il suo Vieni da Me. Tanti gli ospiti annunciati per questa puntata a cominciare da Arturo Brachetti che si presta al gioco della cassettiera. In ogni cassetto un oggetto che riporterà l’intervistato a dei momenti particolari della sua vita privata e del suo passato lavorativo. Considerato il più grande trasformista del mondo ha collezionato oltre 3milioni di spettatori nei suoi spettacoli e Arturo è considerato da molti un vero e proprio mito vivente.

L’età di Arturo Brachetti svelata a Vieni da Me, pubblico in delirio

Arturo Brachetti racconta che vive nella parte povera di Palazzo Reale e che il suo appartamento è ricco di sorprese, muri che spariscono, specchi che parlano. Svela poi la sua età che nessuno considerava possibile. “Ho 62 anni“, il pubblico esplode perché Arturo sembra veramente un ragazzino. Quando era piccolo è stato in seminario: “Non sono diventato prete, ma lì ho conosciuto un religioso che faceva giochi di prestigio che mi ha detto che non è importante avere una vocazione religiosa, ma una vocazione nella vita. Lui mi ha regalato un libro e da quello ho iniziato a sognare e a lavorare per diventare trasformista”. Nel 1979 Brachetti era partito per Parigi per cercare di sfondare e fare l’audizione con Jean Marie Rivière che gestiva un teatro, il Paris Latin: “Rimasi in stazione per 20 minuti perché c’era la metro e non capivo nulla di dove dovessi andare per salirci. All’audizione mi chiesero quanto tempo ci mettevo a cambiarmi, risposi 4 secondi lui non ci credeva e rimase sconvolto perché ero l’unico al mondo in quegli anni a fare così”. Dal 1979 in poi la sua carriera così decollò e arrivò in Italia nel 1980 nel programma Che Combinazione, presentato da Rita Pavone.