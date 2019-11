Spesso nelle stagioni fredde asciugare il bucato in casa può essere l’unica soluzione, ma è dannoso? Ecco cosa si rischia e i consigli utili

Si sa che con l’arrivo delle stagioni fredde, stendere il bucato sul terrazzo o sul balcone, può diventare complicato, motivo per cui chi non possiede un’asciugatrice in casa, spesso tende a stendere il bucato sullo stendino in casa oppure vicino ai termosifoni. Ma questa pratica così usuale, può essere dannosa, diversamente da quanto si possa pensare, infatti, far asciugare il bucato in casa può essere molto pericoloso per la salute e per gli ambienti. Scopriamo insieme i possibili danni e qualche consiglio utile per poter ovviare a questi rischi e asciugare gli indumenti in casa.

Asciugare il bucato in casa può essere dannoso

Nonostante questa sia un’abitudine molto diffusa, a causa delle problematiche metereologiche, o alla mancanza di spazio, se non si dispone di un’asciugatrice elettrica, sembra ovvio che l’unica soluzione possibile sia proprio stendere gli indumenti in casa. Questa però, può essere una soluzione molto dannosa; secondo uno studio condotto dal professore David Demmiga, al ‘The National Aspergillosis Center’ di Manchester, l’acqua contenuta negli indumenti ancora bagnati può essere motivo di preoccupazione. Questo perché generalmente, un carico di indumenti bagnati, contiene circa 2 litri di acqua, in una stanza di media dimensione l’acqua contenuta negli indumenti si disperde evaporando. Il vero problema è che questa acqua può contenere un ceppo batterico, in particolare, il fungo ‘aspergillus fumigatus’ che trasportato dall’acqua contenuta nei panni può proliferare all’interno dell’ambiente, comportando problematiche respiratorie. In una persona con un sistema immunitario forte, il fungo può essere facilmente sconfitto dall’organismo, diverso discorso invece per tutte quelle persone con patologie legate all’asma, e problemi polmonari o di sistema immunitario. Essere contagiati dall’Aspergillosi, può essere semplice, il fungo in questione in questo tipo di ospiti con problemi d’asma, può causare affanno, tosse e colpire i seni paranasali, provocando danni irreparabili. Se risultasse indispensabile dover stendere gli indumenti in casa, si consiglia di farlo in stanze molto ventilate e in ambienti poco usati quotidianamente. Altra soluzione che può tornarvi utile, potrebbe essere l’utilizzo di un deumidificatore, che raccolga l’umidità accumulata nell’ambiente.