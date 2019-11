Quest’oggi Belen Rodriguez ha ripreso Rudy Zerbi mentre raccontava di un suo conoscente che ha macinato tantissimi chilometri solo per vedere l’argentina

In queste settimane Belen Rodriguez è impegnata con Tu si que vales, programma in onda il sabato in prima serata e condotto proprio dalla showgirl argentina insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La giuria, invece, è composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. La compagna di Stefano De Martino è impegnata in settimana con le prove e con le registrazioni della puntata che andrà in onda poi il sabato sera. Nella scorsa puntata, il look indossato dalla showgirl argentina ha lasciato i telespettatori senza fiato.

Gesto estremo per Belen Rodriguez, Rudy Zerbi senza parole

In queste ore Belen Rodriguez è impegnata con le registrazioni di Tu si que vales. La conduttrice argentina ha pubblicato alcuni video del bakstage con Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Il video che ha più colpito i fan è sicuramente quello con Zerbi. Il professore di canto della scuola di Amici viene ripreso da Belen mentre racconta, quasi sconvolto, che un suo conoscente ha macinato chilometri solo per vedere la collega argentina. “Non mi è mai venuto a trovare in dieci anni che sto a Roma” esordisce Zerbi “ma oggi ha fatto seicento chilometri per fare un selfie con te“. Il giudice di Tu si que vales ha aggiunto sconvolto: “Non è venuto a trovare me, ma è venuto per fare solo un selfie con te…“. La Rodriguez, con molta gentilezza, ha dichiarato: “Fallo venire“.

Peccato che probabilmente non sapremo mai, né l’identità del fan di Belen né se questo incontro ci sia stato o meno. Essendo un amico di Zerbi, però, è probabile che sia riuscito ad esaudire il suo sogno.

Tu si que vales tornerà in onda sabato in prima sera con una nuova ed imperdibile puntata.