Gustavo Rodriguez, padre di Belen, ha ricevuto un regalo veramente speciale da parte dei suoi figli: ecco la dedica della showgirl argentina su Instagram

È un periodo speciale per Belen: la showgirl argentina è protagonista con Tu si que vales, dove nella scorsa puntata ha messo in mostra un look da urlo, ha – come sappiamo -ritrovato l’amore con Stefano De Martino e presto potrebbe decidere di concepire un altro figlio. A questo ovviamente va aggiunto il lavoro sui social, dove di recente pare abbia ingaggiato una rivalità con Giulia De Lellis. È proprio attraverso il profilo ufficiale Instagram che stamattina la compagna di Stefano ha fatto una dedica molto dolce al padre Gustavo Rodriguez.

Belen Rodriguez e il regalo al padre Gustavo

La famiglia ricopre un posto speciale nel cuore di Belen Rodriguez. La showgirl argentina li ha sempre aiutati e sopratutto difesi. Il padre Gustavo, la madre Veronica, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias hanno la stessa importanza del compagno Stefano e del figlio Santiago. Questa mattina, la showgirl argentina ha svelato attraverso i social network di aver fatto un regalo molto speciale al padre Gustavo. Belen, insieme a Cecilia e Jeremias, hanno permesso al padre di incidere un bravo che aveva scritto qualche anno fa per la moglie Veronica Cozzani. Il padre di Belen è un vero e proprio artista e tra le varie passioni coltivate dall’uomo vi è anche quella della scrittura. Il regalo dei suoi figli lo renderà sicuramente un uomo felice e orgoglioso. Gustavo finalmente potrà trasformare in musica le parole scritte per la sua Veronica.

Un regalo speciale, accompagnato sui social da una foto e da una dedica: “Per il suo compleanno gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni, incidere una sua canzone che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma. Vederti felice mi riempie l’anima“.