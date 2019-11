Chiara Biasi, lato B in primo piano su Instagram: la foto ‘piccante’ manda in delirio i fan dell’influencer, pioggia di commenti per lei.

Chiara Biasi è sicuramente una delle influencer più apprezzate a seguite in Italia. Grande amica di Chiara Ferragni, con cui ha cominciato il suo percorso lavorativo sui social, oltre ad averci convissuto, la Biasi è sempre attivissima sui social, dove pubblica tante foto che mettono in mostra il suo fisico scolpito e la sua incredibile bellezza e sensualità. L’influencer è anche molto seguita per la sua vita privata, soprattutto per la storia, ormai finita, con il calciatore Simone Zaza. Insomma, Chiara è un personaggio molto conosciuto e seguito, ma soprattutto è apprezzata per la sua bellezza, e lo ha dimostrato anche poco fa con la foto pubblicata su Instagram, in cui il suo lato B in primo piano ha fatto impazzire i fan: vediamo insieme lo scatto mozzafiato.

Chiara Biasi, lato B in primo piano su Instagram: ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan

Chiara Biasi è bellissima e i suoi 2 milioni e 400mila followers la apprezzano per il suo fisico asciutto e il suo incredibile sorriso. Poco fa l’influencer è stata sommersa di complimenti e commenti di ammirazione per la foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che la riprende da una prospettiva un po’ ‘particolare’. La blogger, infatti, è stesa di schiena, probabilmente su un lettino, e in primo piano c’è proprio il suo bel lato B. Il costume intero che Chiara indossa, tra l’altro, è particolarmente sgambato e scollato dietro, per cui lascia scoperta gran parte della sua schiena, facendo vedere chiaramente i tanti piccoli tatuaggi che coprono il suo corpo mozzafiato. ‘Ecco la mia faccia quando controllo il meteo’, recita la didascalia ironica del post, che ha collezionato migliaia di like e tantissimi commenti.

