Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina procede tutto a gonfie vele, i due si sono concessi una bellissima fuga d’amore: ecco dove sono stati beccati insieme.

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. I due, nonostante non abbiano espresso a parole chiare il loro rapporto, sembrano essere davvero molto affiatati. Tanto che, stando a quanto si evince da alcune recenti Instagram Stories di entrambi, sembrano essere volati insieme per una fuga d’amore alle Maldive. Ecco i dettagli.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la fuga d’amore alle Maldive

In occasione della sosta della Serie A, Diletta Leotta è partita per le Maldive. E, stando ad alcune immagini, non sembra essere affatto da sola. Infatti, da quanto si evince, sembrerebbe essere in compagnia di Daniele Scardina. Non a caso, poche ore fa, il pugile ha condiviso delle Instagram Stories che sembrerebbero confermarlo. Non c’è alcuna foto insieme, eppure tutti gli indizi sembrerebbe avvalorare tale tesi. Fuga d’amore? Chi lo sa!