Paola Caruso è ritornata single: la sua storia d’amore con Moreno Merlo è finita, ecco svelati i motivi della rottura a Domenica Live.

Sembrava aver ritrovato la felicità, Paola Caruso. Sembrava che, dopo la storia con il padre del suo piccolo Michele, l’ex bonas di Avanti un Altro avesse ritrovato l’amore. Colui che le aveva fatto nuovamente il cuore era Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. Purtroppo, però, non è stato affatto così. Dopo una magnifica estate trascorsa insieme, i due si sono detti ‘addio’. Era da un po’ di tempo che i loro fan si erano resi conto che qualcosa non andava. Fino a quanto, pochi giorni fa, Barbara D’Urso aveva fatto intuire qualche cosa a Pomeriggio Cinque. Adesso, invece, ne abbiamo la conferma. Nella puntata di ieri di Domenica Live, la calabrese ha spiegato perché è ritornata single.

Paola Caruso, svelati i motivi della rottura con Moreno Merlo a Domenica Live

Soltanto poche settimane fa, Paola Caruso e Moreno Merlo aveva ufficializzato la loro storia d’amore a Barbara D’Urso. I due sembravano molto uniti, innamorati ed affiatati. Purtroppo, però, tutte le cose belle sono destinate a finire. E così anche la loro storia d’amore è giunta al termine. Ma cosa ha spinto i due ragazzi a lasciarsi? A svelare ogni cosa è la diretta interessata. L’ex bonas di Avanti un Altro, nella puntata di ieri di Domenica Live, non solo ha ufficializzato la rottura con l’ex tentatore di Temptation Island, ma ha spiegato i reali motivi che l’hanno portata a questa decisione. Da quanto dichiarato dalla bella calabrese da questo filmato, è stata lei a lasciarlo. E non viceversa, come il buon Merlo, invece, dichiara. Tuttavia, da quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane ragazzo abbia fatto qualche cosa di davvero pesante nei confronti della bella calabrese. Che, quindi, l’ha fatta giungere alla conclusione di lasciarlo.