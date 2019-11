Belen Rodriguez ha avuto un botta e risposta con i fan dopo aver fatto un annuncio: ecco cosa ha pubblicato la famosa argentina.

L’argentina più bella e desiderata d’Italia è sempre più attiva sui social: gli scatti che pubblica Belen Rodriguez lasciano sempre tutti a bocca aperta. Anche poche ore fa ha incantato tutti con una foto in bianco e nero: è seduta a bordo piscina ed il suo profilo sensuale ha catturato l’attenzione di tutti. La bellezza del post questa volta però non è tutto, perchè la showgirl ha lanciato un messaggio molto positivo che ha fatto sognare i fan. Ecco cosa ha pubblicato il famoso volto di Tu si que vales.

Belen Rodriguez su Instagram: “In arrivo cose meravigliose”, botta e risposta con i fan

Belen Rodriguez ha aggiornato oggi il suo profilo social lanciando un messaggio che sta facendo sognare tutti i suoi fan. “Pensa positivo sempre, arrivano delle cose meravigliose” è la didascalia del post pubblicato poche ore fa dalla showgirl argentina che si mostra incantevole come sempre a bordo piscina. Di che si tratta la novità? I fan ovviamente immaginano di tutto: alcuni sperano sia un annuncio di gravidanza. La cosa ‘meravigliosa’ in arrivo nella vita della Rodriguez è sconosciuta a noi ma la splendida Belen ha avuto un lungo botta e risposta con i suoi fan.

Molti le hanno chiesto ‘come si fa a pensare sempre positivo’? La modella ha risposto “Inizia a leggere, prenditi cura di te stessa, sii curiosa, impara qualcosa di nuovo. Sii coraggiosa, determinata, e fai del bene. Sbaglia strada facendo ma resta una brava persona con i piedi per terra”. Ed ancora, un fan le ha spiegato che prova ad essere positivo ma proprio non ci riesce: così l’argentina ha replicato in maniera dura. “Eh no eh, altrimenti cosa ti rimane? Vuoi vivere così? Io no! E per questo anche quando le cose vanno male io penso positivo perchè questa è l’unica vita che ho. Vai e spacca tutto. Fai vedere chi sei” ha risposto Belen.