Fabio Rovazzi ha realizzato un gameplay di “Call of Duty” in compagnia di Gianni Morandi, che ha incontrato per la prima volta i videogame

Fabio Rovazzi è tornato su YouTube, sito che l’ha reso famoso, ed ha realizzato un gameplay di Call of Duty in compagnia della fidanzata Karen, dell’amico Daniele e soprattutto con Gianni Morandi. Il cantante, originario di Monghidoro in provincia di Bologna, ha incontrato per la prima volta i videogame e il risultato è stato tutto da ridere. Gianni prima di allora non aveva mai usato un joystick e in realtà non conosceva neanche il significato del termine. Insieme al suo amico e collega Rovazzi ha provato ad imparare i comandi del famosissimo gioco di sparatutto, ma soprattutto ha imparato alcuni termini del linguaggio dei videogamer.

Gianni Morandi incontra i videogame per la prima volta

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi di recente sono stati beccati insieme e molti auspicavano un nuovo progetto. I due, invece, si sono incontrati per realizzare un magnifico gameplay. Il video, basato sul famoso gioco Call of Duty, ha raggiunto già migliaia e migliaia di visualizzazioni e attualmente è nella top 20 delle tendenze su YouTube. Il cantante ed ex presentatore di Sanremo Giovani ha invitato Morandi a casa sua, dove ha allestito un piccolo studio di produzione con due pc, due console e altrettanti led per proiettare le immagini del videogame. Morandi e Rovazzi hanno prima giocato contro avversari pescati da tutto il mondo e poi hanno affrontato Daniele e Karen. Questi si sono divertiti ad “uccidere” Gianni, che spesso restava inerme senza sapere cosa fare o dove andare.

Il risultato è stato tutto da ridere. Lo stesso Rovazzi alcune volte ha dovuto bloccare il gioco perchè non riusciva a trattenere le risate. Morandi ha incontrato un mondo totalmente estraneo a lui, ma alla fine, oltre che perplesso, sembrava anche felice e a tratti accanito. Il cantante ha imparato anche termini giovanili e da videogamer come “triggerare“, “killare” o “laggare“. Alla fine del video ha chiosato: “La prossima volta devi prendere un joystick adatto per le mie mani“.