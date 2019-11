Domenica Live, clamoroso colpo di scena in diretta, con la proposta di matrimonio di Giucas Casella alla sua storica compagna Valeria Pirelli: ecco chi è lei.

Giucas Casella è il più famoso illusionista della tv italiana. Indimenticate le sue apparizioni nei più importanti show televisivi degli anni ’90 e dei primi 2000, che l’hanno reso famosissimo e amatissimo dal pubblico. Negli ultimi anni Giucas è stato meno presente sulle scene, anche se ha partecipato con grande successo all’Isola Dei Famosi 2018, salvo poi essere costretto ad abbandonare il reality a malincuore per un problema di salute, e lo abbiamo visto anche spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’urso, sua grande amica. Proprio durante la diretta di ieri di Domenica Live, il ‘mago’ ha fatto una proposta di matrimonio da sogno alla sua compagna storica Valeria Pirelli, che è con lui da ben 38 anni: ecco com’è andata la cosa e chi è lei.

Giucas Casella, proposta di matrimonio in diretta a Domenica Live a Valeria Pirelli: chi è lei

Ospite a Domenica Live insieme alla compagna Valeria Pirelli, Giucas Casella ha fatto una bellissima sorpresa a quest’ultima, chiedendole in diretta di diventare sua moglie dopo 38 anni insieme. Un momento davvero magico, con tanto di atmosfera fiabesca, che ha emozionato la donna, la quale ha risposto di sì. Nata a Roma 55 anni fa, Valeria è già nota al pubblico per essere una famosa doppiatrice. Nei primi anni della sua carriera è stata annunciatrice televisiva e conduttrice, prima di dedicarsi poi completamente al cinema, diventando attrice e poi doppiatrice, lavoro che svolge ancora adesso. Il personaggio più famoso a cui ha prestato la sua voce è sicuramente Miranda Presley di Sex And The City, che ha doppiato in tv e al cinema.

Tanti anche i film d’animazione e i cartoni animati a cui ha preso parte, come Manny Tuttofare, Ralph Spaccatutto, Lady Oscar, Sofia la Principessa, Piccole Donne e tanti altri, o anche i telefilm, come Streghe, in cui doppiava l’attrice Marjorie Lovett. Insomma, la sua carriera è di tutto rispetto, ma nonostante la sua popolarità Valeria non è mai stata al centro di gossip, né ha mai reso molto ‘pubblica’ la sua storia con Giucas Casella, che dura dal 1981, e che sta per raggiungere il suo culmine nel matrimonio.