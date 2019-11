Chi è Laura Desirèe, la star del telegiornale canadese Naked News? Ecco cosa occorre sapere su di lei, a partire dalla sua età, carriera e canale Instagram.

Questa sera, lunedì 18 Novembre, andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Puntata che, come svelato in un nostro recente articolo, sembra essere davvero imperdibile. Come tutti gli altri, d’altronde. Anche per questo decimo appuntamento, infatti, la conduttrice campana ha pensato a tutto nei minimi particolare. A partire, quindi, dalle tematiche affrontate. Fino a terminare, poi, con gli ospiti presenti in studio. Ecco. Tra di essi, spunta anche il nome di Laura Desirèe. Chi è? Beh, non è un personaggio televisivo italiano. Quindi, è più che normale che non la conosciate. Piuttosto, lei è una vera e propria star di Naked News, un telegiornale canadese. Siete curiosi, a questo punto, di conoscere ogni cosa su di lei? Bene! Questo è l’articolo giusto per voi. Ecco cosa occorre sapere sulla giovane conduttrice.

Chi è Laura Desirèe: età e carriera della star canadese

Come dicevamo precedentemente quindi, la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso sarà ricca di ospiti davvero incredibili. Non soltanto Heather Parisi, Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri e Taylor Mega, ma anche Laura Desirèe, giovane ragazza proveniente da Toronto. Ecco. A proposito di lei, dal momento che non è affatto un personaggio televisivo italiano, siete curiosi di sapere tutto ciò che occorre sapere su di lei? Ecco. Vi anticipiamo che, purtroppo, sul web non circolano numerose notizie su di lei. Le uniche informazioni, infatti, che siamo riusciti a carpire che, prima di iniziare la sua carriera a Naked News, notiziario canadese noto per le sue conduttrici che sono delle spogliarelliste, la giovane ragazza ha iniziato la sua carriera sui banconi del bar e sui tavoli degli hotel di New York City. Lontana, quindi, dalla sua città natale. Che, a quanto pare, risulta essere il Canada. Dopo questa breve parentesi ‘mondana’, Desirèe si lascia apprezzare come ballerina di Burlesque nella città americana. Ritornata, però, nella sua ‘patria’, ha iniziato ad esibirsi in spettacoli da cabaret. Riscuotendo un successo davvero smisurata anche all’estero. Pensate, grazie alle sue esibizioni ‘audaci’, la Desirèe è conosciuta anche con il nome di The Big City Kitty.

Il canale Instagram della star del tg canadese

Su Instagram, Laura è una vera e propria celebrità. Non soltanto, infatti, la giovane donna conta all’incirca 47 mila followers, ma anche il numero dei post condivisi è davvero considerevole. Pensate, si contano 1858 fotografie. Tra l’altro, tutte diverse tra di loro, ma con un elemento in comune: la bellezza della Desirée.