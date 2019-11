La puntata di questa sera, lunedì 18 Novembre, di Live-Non è la D’Urso che ospiti avrà? Ecco svelati tutti nomi nel minimo dettaglio.

Anche oggi, lunedì 18 Novembre, ci sarà una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Ebbene si. Subito dopo la fine di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana terminerà le ultime cose per un nuovo appuntamento del suo prime time. Cosa accadrà questa sera? Sul web, sono iniziate a circolare le prime anticipazioni. Ed è proprio per questo motivo che possiamo svelarvi che, come tutte le altre, anche questa di stasera sarà una puntata davvero imperdibile. Ricca di argomenti incredibili e, soprattutto, di ospiti davvero sorprendenti. Ecco. A proposito di questo, chi saranno? State tranquilli, vi sveliamo tutto nel minimo dettaglio.

Live-Non è la D’Urso, tutti gli ospiti della puntata del 18 Novembre

Siete pronti a gustarvi una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso? Ebbene si. Mancano davvero pochissime ore. E, finalmente, la conduttrice campana sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo prime time del lunedì sera. Ebbene, ma cosa accadrà nella puntata di questa sera, lunedì 18 Novembre? Dopo quello della settimana scorsa, cosa ci riserverà l’appuntamento odierno? Beh, come dicevamo precedentemente, sul web sono iniziate a circolare le prime anticipazioni. E vi assicuriamo che sono davvero incredibili. Come al suo solito, infatti, la ‘Barbarella’ nazionale ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Ecco, perciò, i tutti gli ospiti che entreranno nello studio televisivo di Canale 5:

Heather Parisi: dopo la sua intervista a Verissimo, la frecciatina a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, la ballerina americana si sottoporrà alle cinque sfere insieme a suo marito;

dopo la sua intervista a Verissimo, la frecciatina a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, la ballerina americana si sottoporrà alle cinque sfere insieme a suo marito; Vittorio Sgarbi: dopo la frase polemica detta a Vieni da Me, il critico d’arte si sottoporrà al severo giudizio di cinque Vip;

dopo la frase polemica detta a Vieni da Me, il critico d’arte si sottoporrà al severo giudizio di cinque Vip; Vittorio Feltri: insieme a Sgarbi, anche lui si sottoporrà alle cinque sfere;

insieme a Sgarbi, anche lui si sottoporrà alle cinque sfere; Taylor Mega: dopo l’episodio della settimana scorsa, l’influencer dirà se era realmente ubriaca oppure no;

dopo l’episodio della settimana scorsa, l’influencer dirà se era realmente ubriaca oppure no; Laura Desirèè: la star del telegiornale canadese Naked News conosciuto per le sue conduttrici-spogliarelliste

Ma non è finita qui. Perché a render ancora di più imperdibile la puntata, saranno le tematiche trattate. Tra cui, senza alcun dubbio, altri Vip che confessano di non riuscire a giungere a fine mese.