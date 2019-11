‘Live – Non è la D’Urso’, scontro in diretta tra Paolo Brosio ed Heather Parisi e il marito: ‘Chiudi la bocca’, momenti di ‘tensione’ in studio, ecco cos’è successo.

Heather Parisi e il marito Umberto Maria Anzolin sono ospiti in studio a ‘Live – Non è la D’urso’ e stanno presentando la loro famiglia, e in particolare i loro gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, nati attraverso la fecondazione assistita quando l’ex ballerina aveva 50 anni. In studio arrivano le 5 sfere, alcune contro e altre a favore della coppia. In particolare Paolo Brosio, che è risaputo essere un fervente cattolico, ha avuto un duro scontro con la ballerina e il marito. Nell’alterco tra i tre sono intervenuti anche gli altri protagonisti delle sfere e la stessa Barbara D’Urso: ecco cosa è successo, momenti di ‘tensione’ in studio.

Heather Parisi e Paolo Brosio, duro scontro in diretta a ‘Live’: ecco cos’è successo nel dettaglio

Heather Parisi è entrata in studio a ‘Live – Non è la D’urso’ insieme a suo marito Umberto MAria Anzolin per presentare la loro meravigliosa famiglia allargata, composta da ben 6 figli, di cui due sono nati dal loro amore. PArliamo dei gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, avuti dall’ex ballerina a 50 anni attraverso la fecondazione assistita. Le 5 sfere sono entrate per avere un confronto con i due, alcune contro e altre a favore della coppia. Paolo Brosio, fervente cattolico, ha attaccato duramente la Parisi per aver scelto di ricorrere alla scienza per avere dei bambini: ‘I figli sono un dono di Dio, la fecondazione assistita non è etica, avreste potuto adottare’, ha detto Brosio, ma il suo intervento non è piaciuto alla ballerina e a suo marito, ma neanche agli altri presenti in studio, compresa la stessa Barbara D’Urso, che invece ha definito la scelta della coppia una dimostrazione d’amore.

Contro Brosio anche Alessandra Mussolini, sfera verde per lei, che invece si è complimentata con la Parisi per aver affrontato il duro percorso della fecondazione, che per le donne è molto invasivo. Momenti di ‘tensione’ in studio, con Heather che ha addirittura detto a Brosio ‘chiudi la bocca’, anche se con il sorriso, perché quest’ultimo a suo dire non lasciava parlare gli altri protagonisti.