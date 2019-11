Ludovica Valli in topless al mare: scatti da urlo, ma il botta e risposta nei commenti non passa inosservato, ‘Non sei più quella che conoscevo’, ecco cos’è successo.

Ludovica Valli è un’ex amatissima tronista di Uomini e Donne. La sua storia con Fabio Ferrara fece innamorare il pubblico, anche se non durò moltissimo tempo. Oggi la sorella di Beatrice Valli è innamorata dell’ingegnere Gianmaria De Gregorio e sembra aver trovato la serenità con lui. L’influencer sta vivendo un momento d’oro anche per l’uscita recente del suo primo libro, ‘A Tutto Cuore’, che racconta la sua vita e i retroscena sul difficile rapporto con suo padre. Legatissima, invece, alla mamma, alla nonna e alle sorelle, la bella Ludovica incanta quotidianamente Instagram con le sue foto da urlo, e lo ha fatto anche poco fa, pubblicando degli scatti in topless: impossibile non notare il botta e risposta con un fan nei commenti, ecco cos’è successo.

Ludovica Valli in topless su Instagram: il botta e risposta con un fan, ‘Non sei quella che conoscevo’

Ludovica Valli ha postato su Instagram alcune sue foto a dir poco da urlo, in cui è inginocchiata in spiaggia ed è senza reggiseno. Il topless mozzafiato dell’influencer è coperto dalle sue mani, ma fa comunque volare la fantasia dei fan, così come il suo lato B appena coperto dagli slip bianchi.

Gli scatti di Ludovica sono davvero ‘bollenti’ e hanno ricevuto migliaia di like e tantissimi commenti, tutti di ammirazione per il fisico scolpito e la sensualità dell’influencer. Uno, però, è uscito leggermente fuori dal coro, muovendo una ‘particolare critica’ all’influencer. L’utente in questione dice che Ludovica ha un bellissimo corpo, ma il suo viso è cambiato: ‘Non sei più quella che conoscevo’, scrive, riferendosi probabilmente a qualche ‘ritocchino’ ritenuto di troppo. ‘Non sono d’accordo ma ok. Quando si esprime il proprio pensiero con educazione, accetto volentieri’, ha risposto l’influencer, che ha apprezzato il modo in cui il fan le si è rivolto.