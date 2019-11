Dopo la fine della sua storia d’amore con Irene, Luigi Mastroianni è stato beccato in compagnia di un’altra donna: la segnalazione di Deianira Marzano.

La storia d’amore tra Luigi Mastroianni ed Irene Capuano è terminato da più di un mese. Nonostante i due giovani ragazzi apparivano agli occhi dei loro sostenitori più innamorati ed affiatati che mai, dopo solo pochi mesi dalla scelta negli studi televisivi di Uomini e Donne, si sono detti ‘addio’. Tuttavia, stando a quanto si apprende da una segnalazione su Instagram di Deianira Marzano, sembrerebbe che il deejay siciliano sia riuscito a dimenticare in fretta la sua ex fidanzata. Da quanto si evince dalle parole dell’influencer campana, sembrerebbe che l’ex tronista del dating show sia stato beccato in compagnia di un’altra donna a Barcellona. Ecco tutto nel dettaglio.

Luigi Mastroianni beccato con un’altra donna: la segnalazione di Deianira Marzano

È finito, ancora una volta, nell’occhio del ciclone, Luigi Mastroianni. Stando ad una segnalazione riportata dall’influencer Deianira Marzano, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra donna a Barcellona. Non è assolutamente la prima volta che accade una cosa del genere. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo raccontato di una serata trascorsa insieme ad un’amica di vecchia data. Ebbene. Le ragazze delle due segnalazioni sono le stesse? Assolutamente no! La giovane donna di questa riportata dall’influencer romana sarebbe un’ex corteggiatrice di Mattia Marciano, nonché amica di Cecilia Zagarrigo. Certo, se la segnalazione fosse reale, non ci sarebbe nulla di male. Il deejay, infatti, sono diverse settimane che è single. Tuttavia, tramite alcune Instagram Stories, la Marzano dichiara: “Può fare quello che vuole, ma non è giusto che si mostri come qualcuno che non è”. Cosa accadrà, adesso? La ragazza in questione, tra l’altro, ha già smentito la segnalazione. E Luigi, invece?