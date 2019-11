Eleonora Rocchini ha un nuovo amore? E’ arrivato uno scoop da veryinutilpeople.it: c’è stato un momento di tensione in discoteca a Napoli tra Oscar ed Eleonora. Ecco cosa è accaduto.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati da un bel po’ ormai e, dopo le ultime parole dell’ex tronista su Instagram, non sembra esserci una possibilità di un ritorno di fiamma. Anzi, il Branzani ha fatto capire che la sua ex ha un altro uomo: ‘chi è?’ si sono chiesti tutti. Il portale veryinutilpeople.it ha lanciato uno scoop riguardo la storia dei due ex volti di Uomini e Donne: in una discoteca di Napoli Eleonora ed Oscar hanno creato un momento di alta tensione al punto da far intervenire i buttafuori. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Nuovo amore per Eleonora Rocchini? Caos in discoteca con Oscar Branzani, l’indiscrezione

Non tira affatto una buona aria nella storia da poco conclusa tra Oscar ed Eleonora: i due ex volti famosi di Uomini e Donne si sono lasciati da diversi mesi ed i rapporti non sembrano essere buoni. Veryinutilpeople.it ha lanciato un vero e proprio scoop che ha lasciato tutti senza parole: tramite alcune ‘voci’ giunte al portale, hanno appreso che Eleonora ha una relazione con Nunzio Moccia. L’uomo in questione è l’ex fidanzato di Dalila Branzani, la sorella di Oscar. Ma non erano molto legate le due ‘ex cognate’?

E lo stesso sito fa sapere che in un locale di Napoli l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono incontrati: tra i due c’è stata così tanta tensione che c’è stato bisogno dell’intervento dei buttafuori del locale. “Ci hanno riferito che l’ex corteggiatrice avrebbe messo avanti a diversi testimoni la relazione con Nunzio e per evitare la furia di Oscar e di Dalila, i buttafuori hanno dovuto scortare Eleonora fino alla macchina” scrive il portale.