Pomeriggio 5, scoppia il caos in studio: Gaetano Arena furioso: “Fate schifo!”, ecco cosa è successo durante la puntata di oggi del talk di Barbara D’Urso.

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Dopo lo sfogo di Kikò nella puntata di ieri di Domenica Live, oggi in studio il confronto tra Gaetano, Ivana Icardi e Enrico Contarin, gli ex gieffini che ieri hanno testimoniato contro Gaetano, supportando Kikò. Tra i tre volano davvero parole grosse. Secondo Gaetano, Ivana è stata ‘istruita’ da Kikò: tutto ciò che ha dichiarato a Domenica Live, insieme ad Enrico Contarin, non corrisponde al vero. Ma l’argentina non sembra essere affatto d’accordo, e continua a sostenere la sua tesi. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio 5, scoppia il caos in studio: Gaetano Arena furioso: “Fate schifo!”, la lite con Ivana ed Enrico

Gaetano Arena contro Ivana Icardi e Enrico Contarin: è quello che è avvenuto oggi a Pomeriggio 5. Dopo la testimonianza di Ivana e Enrico a Domenica Live, Gaetano decide di replicare alle accuse dei suo ex compagni: “Fate schifo, siete stati indotti da altre persone a dire cose non vere. Ambra e Kikò hanno trovato i due ‘pupilli’ per farli venire qua”. È quello che Gaetano ha detto oggi, in diretta, a Pomeriggio 5. Ma Enrico e Ivana sembrano essere molto sicuri di ciò che dicono. Enrico conferma che la rissa tra Gaetano e il paparazzo Fiumara era ‘organizzata’, trovandosi lui stesso in quel bar in quel momento. Ivana, invece, racconta di aver ricevuto in passato una proposta da Gaetano, che mirava proprio a creare uno scoop ‘finto’ da mandare sui giornali. Insomma, accuse forte quelli degli ex gieffini, alle quali Gaetano reagisce in modo molto pesante. “Io non c’entro nulla, sono schifato da queste persone. I testimoni escono fuori dopo tre settimane?”.