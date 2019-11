Raffaella Fico in leggins aderenti: Instagram si infiamma, ma spunta un commento ‘piccante’ del suo ex Mario Balotelli.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, Raffella Fico è una delle più belle. La napoletana ha letteralmente fatto impazzire tutti con la sua straordinaria bellezza, durante l’esperienza nel reality più spiato della tv. E Raffaella continua ad incantare i fan attraverso il suo profilo Instagram, dove spesso posta foto che non passano inosservate. Come non è passato inosservato il video che l’ex gieffina ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo. Un video in cui Raffaella è intenta ad allenarsi, con un leggins aderente che ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan. E, nello specifico, un fan molto ‘speciale’ si è lasciato andare ad un commento che ha catturato l’attenzione di tutti. Si tratta di Mario Balotelli, ex fidanzato della Fico e padre di sua figlia Pia. Siete curiosi di sapere cosa ha scritto SuperMario? Ve lo sveliamo subito.

Raffaella Fico in leggins aderenti: il suo ex Mario Balotelli lascia un commento inaspettato

Basta poco a Raffaella Fico per fare impazzire i suoi fan. Basta un video in cui si allena, con un leggins che lascia poco spazio all’immaginazione. Il lato B della napoletana ha mandato in tilt Instagram. In tanti si sono catapultati a commentare il post dell’ex gieffina. E, tra i tanti,è spuntato anche lui, Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia si è fatto notare con un commento ‘piccante’, al quale la sua ex ha risposto prontamente. Ma andiamo con ordine. Questo è il post che ha infiammato i followers:

Ed ecco l’inaspettato botta e risposta tra SuperMario e la sua ex:

Un complimento abbastanza eloquente, quello di Mario Balotelli per Raffaella Fico: il lato B della napoletana ha colpito anche il suo ex. Che Raffaella chiama ‘daddy’, essendo il calciatore il padre della sua Pia. Insomma, un botta e risposta decisamente esilarante quello tra i due ex. Che, a questo punto, è evidente che abbiano recuperato i rapporti. E, tra i commenti, non manca chi spera nel ritorno di fiamma. E a voi, piacerebbe rivedere Raffaella e Supermario uniti?