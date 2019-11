Sono state svelate le sette pratiche erotiche da applicare durante il sesso che devono essere assolutamente provate prima di invecchiare.

Il sesso, si sa, piace davvero tutti. Questo è uno di quei momenti in cui la coppia, con l’unione e fusione dei due corpi, riesce ad esprimere al massimo il proprio amore, il proprio istinto. È proprio per questo motivo che, non a caso, è uno degli atti fisici più amato, desiderato e cercato nelle coppie di tutte l’età. Se nelle coppie ‘giovanili’, però, non c’è alcun tipo di problema. Diversa è, invece, la situazione nelle coppie che stanno insieme da diversi anni. Oppure che hanno superato gli ‘anta’. Ecco. In questo articolo, vi sveleremo le 8 pratiche erotiche che, prima di invecchiare, bisogna assolutamente provare per rendere più stuzzicante la vostra avventura sotto le lenzuola. Non parliamo di giochi erotici, badate bene. Bensì di vere e proprie esperienze ‘sensazionali’. Siete pronti? Ecco i dettagli.

Svelate le 8 pratiche erotiche da applicare durante il sesso prima che sia troppo tardi

Non siete più giovani e volete rendere il sesso con il vostro o la vostra partner più stuzzicante ed intrigante ma non sapete come fare? Niente paura, è più che normale. Con l’avanzare dell’età è giusto che anche la fantasia non sia più come una volta. Per questo motivo, vi sveleremo 8 pratiche erotiche da provare assolutamente prima che sia troppo tardi. Curiosi? Ecco i dettagli:

Sesso Anale: viene praticato spesso soprattutto da coloro che vogliono provare qualcosa che oltrepassi il ‘limite’. Molto praticato nelle coppie di una certa età, questo tipo di pratica può far provare delle emozioni davvero incredibile alla propria partner;

viene praticato spesso soprattutto da coloro che vogliono provare qualcosa che oltrepassi il ‘limite’. Molto praticato nelle coppie di una certa età, questo tipo di pratica può far provare delle emozioni davvero incredibile alla propria partner; Utilizzare un Sex Toy: usufruire di tali aggeggi non significa affatto ‘assecondare’ una perversione. Anzi. Con il loro ausilio, pensate, la vostra esperienza sotto le lenzuola si dimostrerà davvero indimenticabile;

usufruire di tali aggeggi non significa affatto ‘assecondare’ una perversione. Anzi. Con il loro ausilio, pensate, la vostra esperienza sotto le lenzuola si dimostrerà davvero indimenticabile; Bondage: è una delle pratiche davvero molto utilizzate. Pensate, negli ultimi anni, sono davvero tantissime le coppie che amano ‘legarsi’;

è una delle pratiche davvero molto utilizzate. Pensate, negli ultimi anni, sono davvero tantissime le coppie che amano ‘legarsi’; Fare sesso in luoghi pubblici: si sa, il proibito attrae sempre. Per questo motivo, iniziare un rapporto sessuale in un luogo dove tutti possono vedervi, può essere davvero un’ottima scelta;

si sa, il proibito attrae sempre. Per questo motivo, iniziare un rapporto sessuale in un luogo dove tutti possono vedervi, può essere davvero un’ottima scelta; Strip-Poker: prima di iniziare un rapporto sessuale, ci vuole una base di ‘stuzzicamento’. Ecco. Lo strip-poker può essere una scelta appropriata. La ‘rivelazione’ del vostro corpo piano piano, può essere davvero molto eccitante;

prima di iniziare un rapporto sessuale, ci vuole una base di ‘stuzzicamento’. Ecco. Lo strip-poker può essere una scelta appropriata. La ‘rivelazione’ del vostro corpo piano piano, può essere davvero molto eccitante; Giocare con il cibo: certo, non tutto il cibo. Bensì, tre ‘ingredienti’ principali: ghiaccio, frutta e panna;

certo, non tutto il cibo. Bensì, tre ‘ingredienti’ principali: ghiaccio, frutta e panna; Indossare delle Maschere: ebbene si. L’utilizzo di tale oggetto potrebbe rendere il vostro rapporto sessuale davvero stuzzicante ed intrigante. Cosa aspettate?

Ecco. Queste sono le 8 pratiche erotiche da provare assolutamente prima che sia troppo tardi. Quale ha ‘stuzzicato’ di più la vostra fantasia?