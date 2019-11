Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 18 novembre: “È corsa fuori”

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 18 novembre: Ida e Riccardo in crisi, Gemma scappa dallo studio disperata.

La puntata di oggi, lunedì 18 novembre, è dedicata a Uomini e Donne, come sempre, ma al Trono Over. Mettiamo quindi momentaneamente da parte i tronisti Giulio, Giulia, Carlo e la new entry Veronica e concentriamoci sulle vicende di Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne sono piuttosto curiose. Vediamo cosa succederà.

Uomini e Donne oggi, anticipazioni 18 novembre

Come sempre su Witty Tv Uomini e Donne viene pubblicata l’anticipazione della puntata di oggi. Vediamo così Tina Cipollari scaldarsi subito e scagliarsi contro Gemma Galgani dicendole che ha stancato. Subito dopo però vediamo anche il suo uomo, Juan Luis, lasciarsi andare ad un ballo proprio con l’opinionista e, nel mentre, la Galgani fugge dallo studio forse in lacrime? Maria De Filippi intanto fa una rivelazione importante: Juan Luis ha ricevuto in camerino un gigantesco mazzo di rose: “Pensavo fossi stata tu” dichiara la padrona di casa rivolgendosi alla Galgani, ma non è stata lei. Le anticipazioni non ci dicono di più.

Ida e Riccardo: la storia non va, di nuovo

Subito dopo entrano in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due avevano provato a lasciare il programma per l’ennesima volta, ma con altrettanta facilità erano tornati in studio perché le problematiche sembravano veramente difficili da gestire. I due sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. “Ma tu cosa mi hai dato che ti stai lamentando in continuazione Ida?” dichiara un visibilmente arrabbiato Riccardo Guarnieri. Ida Platano non risponde, ma lascia intendere che ci siano molte cose che non vanno. Così Maria De Filippi ad un certo punto, dalle anticipazioni, sappiamo che chiederà ai due cosa è successo sabato. Si lascia intendere che sia accaduto qualcosa di forte, ma per sapere cosa sia successo dobbiamo aspettare la messa in onda della puntata di Uomini e donne di oggi, 18 novembre.