Uomini e Donne, Ida e Riccardo: è successo subito dopo la puntata di oggi del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi.

Tra tutte le coppie nate nella seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è in assoluto la più chiacchierata di sempre. Sì, perché il tira e molla tra i due protagonisti di Uomini e Donne sembra davvero infinito. E proprio quando tra Ida e il bel pugliese sembrava essere tornato il sereno, ecco che una nuova lite ha sconvolto gli equilibri della coppia. Che, a quanto pare, continua a discutere tra incomprensioni e poca passionalità. E, subito dopo la puntata di oggi del Trono Over, sul web è accaduto qualcosa di molto particolare. In tanti si sono catapultati sulla pagina ufficiale della trasmissione, per esprimere la propria opinione sulla storia tra Ida e Riccardo. Ma la maggior parte dei telespettatori non è stata molto ‘docile’ con i due. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: pioggia di commenti sul web dopo la puntata di oggi

Ida e Riccardo riusciranno mai ad essere felici insieme? È questa la domanda che milioni di telespettatori si pongono, durante le puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Tra i due, infatti, sembrava essere rinato l’amore: Riccardo ha riconquistato, con una romantica lettera d’amore, la sua Ida, che ha deciso di dargli un’altra possibilità. Ma, dopo pochi giorni, i due sembrano essere tornati al punto di partenza. Nonostante la coppia sia legata da un sentimento forte, non si riesce a trovare un punto di incontro. Liti, incomprensioni, e discussioni senza fine. Come hanno reagito i telespettatori alla puntata di oggi? Ebbene, subito dopo la messa in onda dell’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, sui social si è scatenato il ‘caos’. In molti hanno commentato le vicende della coppia nelle pagine ufficiali della trasmissione, e non tutti sono stati ‘gentili’ con Ida e Riccardo. Ecco alcuni commenti apparsi sul web:

Nella pagina ufficiale di Uomini e Donne, in tanti si sono lamentati per la ‘ripetitività’ della storia tra Ida e Riccardo. I due, a quanto pare, non riescono proprio a trovare l’incastro perfetto per andare d’accordo, ricadendo sempre negli stessi errori. Una storia che, stando ai commenti apparsi sul web, ha un po’ stancato i telespettatori. Che, tuttavia, sono affezionati alla coppia, per la quale vorrebbero un lieto fine. Riusciranno Ida e Riccardo a trovare la strada giusta per la felicità? Non ci resta che attendere le prossime puntate del Trono Over!